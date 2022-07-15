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安倍是真朋友 台團體日媒全版廣告致哀

2022/7/15 10:30（7/15 10:40 更新）
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台灣逾百家企業、團體與個人15日在日本產經新聞刊登廣告，感謝前日相安倍晉三對民主的貢獻。（圖截取自產經新聞）
台灣逾百家企業、團體與個人15日在日本產經新聞刊登廣告，感謝前日相安倍晉三對民主的貢獻。（圖截取自產經新聞）
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）為了追悼和感謝日本前首相安倍晉三，有175家台灣企業、團體及個人今天聯名在日本產經新聞登全版廣告。安倍親切笑容遺照下註明，他是訴求『台灣有事就是日本有事』的真朋友。

日本產經新聞15日在12版刊登全版廣告，有聯邦、瓏山林相關企業、自由時報、前總統陳水扁辦公室、台灣醫界聯盟基金會、台灣獨立建國連盟、前駐日代表羅福全、媒體主播鄭弘儀等175家企業、團體及個人以「台灣人有志一同」的名義聯名追悼和感謝日本前首相安倍晉三。

內容指「謹致哀悼，我們決不會忘記安倍前首相為世界自由和民主所做的偉大功績，將延續遺志，持續推動台日親善。」

在安倍親切笑容遺照下方，註明安倍確信日本是偉大的國家、將人生奉獻給這偉大的國家，謹向這位最勇敢的領導者致敬。廣告中並且指出安倍是訴求「台灣有事就是日本有事」的真朋友。

台灣安倍晉三之友會發起人之一葉建揚表示，今天日本產經新聞登出了175家台灣企業、團體、和個人聯名追悼和感謝安倍晉三前首相的全版廣告，日本讀者及國民感受到台灣的心意及溫暖，再次謝謝大家。

台灣安倍晉三之友會11日推出「敬悼．感謝安倍晉三前首相」全版廣告緊急招募活動，原預計募集65家企業團體或個人，每單位贊助台幣5萬元（廣告定價為1395萬日圓），反應超乎預期，一天內湧進上百筆捐款，當天傍晚6點前額滿關帳。

台灣安倍晉三之友會創會會長陳唐山及葉建揚透露，台灣人對安倍無盡追思，帳戶款項一天內就達標。由於全版篇幅有限，刊登175名企業及個人代表致上最高追思心意。（編輯：高照芬）1110715

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