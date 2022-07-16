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秘魯政府示警大地震可能發生 民眾宜預作準備

2022/7/16 10:07（7/16 10:45 更新）
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秘魯環境部地理物理研究院示警，民眾要提防可能發生芮氏規模8.5地震。（示意圖／中央社檔案照片）
秘魯環境部地理物理研究院示警，民眾要提防可能發生芮氏規模8.5地震。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）秘魯環境部地理物理研究院指出，秘魯臨太平洋西岸，因能量累積，有大規模地牛翻身的可能性，呼籲民眾提防可能出現芮氏規模8.5地震。

根據駐秘魯代表處提供的資訊指出，秘魯因位於長達4萬公里的太平洋火環帶，近幾個月來，地牛翻身出現的頻率明顯較以往增加，對住屋結構安全堪慮的民眾而言，更形成莫大的驚嚇。

秘魯環境部地理物理研究院（IGP）12日指出，從不同研究顯示，自1746年以來至今的276年，秘魯瀕臨太平洋西岸因能量累積，可能造成大規模的地牛翻身，呼籲民眾提防可能出現芮氏規模8.5的強震。

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今年6月，地理物理研究院從秘魯北部到南部設置106個觀測儀，並啟動運用人工智慧開發的地震警報系統（SASPe），將臨海的10個省分觀測中心與中央民防局警笛發報系統結合，以利年底前進行初步測試。

此外，環境部地理物理研究院轄下的地震科學中心（CENSIS）在7月甫出版的「1960-2021年地震集」中，收錄這段期間高達2萬2711起芮氏3級以上的有感地震，民眾可在全國公開數據平台查閱最新資訊，隨時預作防範。（編輯：高照芬）1110716

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