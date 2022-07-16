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紐約法醫：川普前妻伊凡娜死於意外鈍性創傷

2022/7/16 14:50（7/16 15:17 更新）
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美國前總統川普的首任妻子伊凡娜（圖）辭世，享壽73歲。（圖取自facebook.com/theivanatrump）
美國前總統川普的首任妻子伊凡娜（圖）辭世，享壽73歲。（圖取自facebook.com/theivanatrump）
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（中央社紐約15日綜合外電報導）紐約首席法醫今天說，前美國總統川普的第一任妻子伊凡娜．川普（Ivana Trump）是死於意外對軀幹造成的「鈍性衝擊創傷」。

紐約首席法醫未在聲明中詳述事發經過，但美國媒體報導，警方已在調查73歲的伊凡娜是否是在曼哈頓住家摔下樓梯猝逝。

紐約警察局發言人昨天在電子郵件聲明中告訴法新社，警方接獲從伊凡娜上東區（Upper East Side）住址打出的報案電話，趕赴現場後發現她「失去意識且沒有反應」。

她在現場被宣告死亡，這份聲明又提到：「看來沒有任何犯罪痕跡」。

川普昨天宣布伊凡娜過世的噩耗，稱她是「美好、美麗、了不起的女人，過著美好且鼓舞人心的人生」。

川普說，她這一生的「驕傲與喜悅」是兩人生下的3個小孩，小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）。兩人是在1977年結婚、1992年離婚。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110716

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