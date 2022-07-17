成龍新片赴IS前據點拍攝 敘利亞鬼城重現人氣

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（中央社敘利亞哈賈拉斯瓦德區17日綜合外電報導）敘利亞哈賈拉斯瓦德區2018年經歷一場驅逐聖戰分子的行動後淪為鬼城，隨著成龍監製、頌揚中國當局撤僑的劇情片「家園行動」來此取景，如今又恢復人聲鼎沸。

法新社報導，「家園行動」（Home Operation）改編自2015年中國從葉門戰火中撤離僑民與他國公民的真實事件，然而到葉門拍電影太過危險，本片一些場景將在敘利亞完成拍攝，但劇本中只提到一個虛構國家。

7月14日當天，哈賈拉斯瓦德區（Hajar al-Aswad）擠滿身穿葉門部落服飾的演員、一身制服的敘利亞臨演，還有套著Polo衫的中國劇組人員。成龍雖是主要製片人，但他沒有造訪敘利亞的計畫。

導演宋胤熹向記者證實本片的宣傳性質；中國大使也親赴現場，為電影在敘利亞啟動拍攝。中國是與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權還維持良好外交關係的少數國家之一。

這場小型開鏡儀式上展開一面寫著3種語言的紅布條，另有一面寫著「和平與愛」的布條撐在一輛戰車前。

哈賈拉斯瓦德在阿拉伯語的意思是「黑色岩石」，此地位於首都大馬士革（Damascus）郊區，曾經人口稠密，與雅穆克（Yarmuk）巴勒斯坦難民營相鄰。

2011年敘利亞爆發內戰後，兩地成為衝突熱點，而且至少有部分區域一度受激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）控制。2018年5月，親政府部隊重新征服哈賈拉斯瓦德和雅穆克區，象徵阿塞德政權重新徹底控制大馬士革。

然而哈賈拉斯瓦德大片土地被完全夷平，整區只見一大片灰撲撲的毀損建築，散發著不祥又傷心的氣息。雖有少數居民重返受損最輕微的地方，其餘地方仍無人居。

「家園行動」劇組成員謝辛（Rawad Shahin）說：「在敘利亞，被戰爭摧殘的區域已經變成攝影棚，吸引製片人到訪。要蓋出類似的攝影棚非常貴，所以這些區域被當成是低成本的攝影棚。」

製作團隊說還會到敘利亞幾個地方拍攝，也有團隊到阿塞德的盟友伊朗與俄羅斯一些地方取景。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110717