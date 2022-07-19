美官員：盟邦尋求跟進美國 禁新疆強迫勞動商品

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國高階官員今天告訴路透社，美國盟友似乎承諾響應華盛頓的號召，禁止來自中國新疆地區的強迫勞動商品。

美國減少美國從新疆進口商品的「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）上月生效。華府指控中國對維吾爾等穆斯林進行種族滅絕，並將他們關押在再教育營。

北京否認新疆存在虐待行為，僅表示有設立「職業訓練中心」來遏阻恐怖主義、分離主義和宗教激進主義。

美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）受訪時表示，已就如何落實對強迫勞動商品的限制，與歐洲聯盟（EU）和加拿大等國合作。

李西婭提及公司對供應鏈的了解狀況說：「現在公司有我所謂的蓄意忽視，他們不必知道，所以他們不知道。」但她說，隨著美國規定開始對其他國家「產生影響」，這種情況將會改變。

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李西婭表示，歐盟聚焦制定強制性盡職調查標準是很好的開始，而加拿大與墨西哥正朝著理想上會成為「北美通用標準」的方向前進，讓禁止強迫勞動商品成為三邊貿易協議下承諾的一環。

根據「防止維吾爾人強迫勞動法案」，美國海關和邊境保護局（CBP）強制執行「可反駁推定」，意即所有來自新疆的商品都是經由強迫勞動製造，除非可證明不是。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110719