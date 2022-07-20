游錫堃拜訪捷克參院議長家鄉 享受啤酒美味

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（中央社記者林育立布拉格19日專電）立法院長游錫堃今天驅車前往捷克中部，拜訪參院議長維特齊的家鄉泰爾奇，受到當地官員熱情接待。游錫堃對城內保存良好的古蹟讚嘆不已，並趁機享受捷克啤酒的美味。

游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人，今天搭車前往離布拉格2小時車程的城鎮泰爾奇（Telč），受到市長布爾尼克（Vladimír Brtník）、維索基納省（Vysočina）省長施瑞克（Vítězslav Schrek）等地方首長的熱情歡迎。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）曾在鎮上的高中擔任物理老師，1998年選上泰爾奇市長，從政之路從此一帆風順，當選維索基納省省長和參議員。如今貴為參院議長，他還是經常返回家鄉，坐在廣場上的餐廳喝啤酒，與地方民眾閒話家常。

泰爾奇人口5000人，古城完整保留16世紀義大利文藝復興風格的建築，在中歐地區相當罕見，1992年被「聯合國教科文組織」（UNESCO）列入世界文化遺產，從此成為捷克重要觀光景點。

維特齊表示，2年前他與夫人造訪台灣時，曾訪問游錫堃的家鄉宜蘭，發現宜蘭和泰爾奇一樣是重視文化藝術的城市，他因此安排讓游錫堃到他的家鄉，實地體驗捷克的風土人情。

他期待立院訪團返台後，幫忙宣傳泰爾奇的美麗，讓更多台灣觀光客到當地旅遊。

游錫堃一行隨後在市長布爾尼克的導覽下，步行穿越市區，游錫堃對城內保存良好的百年古蹟讚嘆不已，並在餐廳享受美味的捷克啤酒。

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在維特齊的安排下，游錫堃還率立委向歐嘉哈維爾（Olga Havelová）的紀念碑和紀念樹獻花致敬。歐嘉哈維爾是捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的第一任妻子，早在1990年即以總統夫人身份訪問台灣，哈維爾在卸任後的2004年才訪台。

維特齊表示，台灣立院訪團昨天才向哈維爾的陵墓獻花致敬，今天向歐嘉哈維爾表示敬意，肯定她捷台關係開拓者的地位，相當具有意義。（編輯：陳政一）1110720

立法院長游錫堃（右二）在泰爾奇市長布爾尼克（Vladimír Brtník，右一）的導覽下參觀古城。中央社記者林育立泰爾奇攝 111年7月20日

立法院長游錫堃（右三）、捷克參院議長維特齊（右一）等人一起向歐嘉哈維爾（Olga Havelová）的紀念碑致敬。中央社記者林育立泰爾奇攝 111年7月20日