越南電子廠雇用130萬人 僅做簡單組裝應強化職訓

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）2018年美中貿易戰開打，不少電子廠轉進越南。然而越南商工總會表示，越南130萬名電子廠工人中，大多數人在供應鏈附加價值最低的環節上討生活，僅從事簡單的零配件組裝。

美中兩強2018年開始互祭懲罰性關稅，導致許多在中國的電子廠出走越南，其中蘋果供應鏈的南進，備受外界矚目。面對突如其來的機會，越南的技術勞工素質，以及科技業的投資環境都還有很大的成長空間。

越南快訊（VnExpress）報導，越南的電子業去年出口達1080億美元，占出口總額1/3，養活130萬名勞工。越南商工總會（VCCI）雇主辦公室副主任陳氏紅蓮（Tran Thi Hong Lien）表示，這些工人多是「廉價勞工」，僅從事簡單工作。

陳氏紅蓮引用越南商工總會與國際勞工組織（ILO）去年一份針對越南44家企業所做的調查指出：「大約有5%的企業表示，所聘僱的工人未達到基本的技術要求。」

這份調查顯示，有60%的受訪者說，技術勞工缺乏是「中等至嚴峻的挑戰」；有50%的受訪者認為，管理階層缺乏專業技能是「巨大挑戰」。

陳氏紅蓮表示，越南政府應該為電子業者提供更多誘因為工人進行職訓。

報導指出，越南大多數電子廠的工人就是有一些技術，做著簡單的組裝。但電子廠的平均月薪約為720萬越南盾（約新台幣9264元），高於成衣廠與機械廠，所以去電子廠上班對一般民眾來說相當具吸引力。

越南勞動榮軍與社會部勞動關係與薪資局副局長阮春祥（Nguyen Xuan Tuong）說，電子業在越南的用工人數最多，去年提供了8.66%的職缺。

阮春祥表示，約5成的電子廠工人每周工時逾48小時。「工時長阻礙了在職訓練與休閒娛樂」，建議雇主應該與工人溝通。（編輯：韋樞）1110721