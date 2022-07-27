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越南暑假兒童溺水高峰 6月共142人死亡

2022/7/27 16:41
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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南學子6月開始放暑假，初步統計顯示，光6月就有100起兒童溺水案，造成142名兒童溺斃，與今年前5個月的兒童總溺斃人數相當。越南去年全年共有近2000名兒童溺斃。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南10個部會與機構近日在一場防範兒童溺水的儀式上展開討論，胡志明少年先鋒隊中央副主席黎海龍（Le Hai Long）在會上表示，今年6月越南兒童溺斃達142人。

越南勞動榮軍與社會部兒童事務局長鄧華南（Dang Hoa Nam）表示，兒童溺斃人數自2010年的3300人下滑至2021年的1990人。

換算下來，越南的兒童溺斃人數每年平均可減少3%至5%，相當於每年減少約100名兒童溺斃。

越南的暑假通常從6月開始至8月。鄧華南指出，兒童溺水意外經常發生在夏季，尤其是暑假一開始的時候。

黎海龍說，6月共有100起兒童溺水意外，導致142名兒童溺斃，相當於今年前5個月的兒童溺斃人數總和。

黎海龍將兒童溺斃的原因歸咎於家長的疏忽，並認為這些家長也沒有努力加強小孩的游泳技巧。

黎海龍表示，胡志明少年先鋒隊胡志明市分隊計劃在今年底前會啟用15座游泳池，明年還會再投用25座，目的是教小孩子游泳的安全與預防溺水，第一期預計9月登場。（編輯：韋樞）1110727

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