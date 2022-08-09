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川普：海湖俱樂部遭FBI不當突襲搜查

2022/8/9 08:09
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國前總統川普今天表示，他在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的別墅遭到聯邦調查局（FBI）探員「突襲」搜查，並稱此舉為「檢方瀆職」。

綜合路透社和美國媒體CNBC等報導，川普今晚說，FBI正在突擊搜查他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅。

他在長篇聲明中說，他的別墅「目前被一大群FBI探員包圍、突襲和占據」。

「先前從來沒有哪位美國總統發生像這樣的事。在與相關政府機關合作後，這次未告知就突襲搜查我的住家根本沒有必要也不適當。」

「這是檢方瀆職、將司法系統武器化，以及不希望我在2024年競選總統的激進左翼民主黨人的攻擊。」

FBI目前未立即回應CNBC針對川普聲明的置評請求。

美國政治新聞機Politico稍早報導，律師羅利（John Rowley）目前代表川普與司法部談論有關部內調查去年1月6日國會大廈遇襲案有關的行政特權問題。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110809

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