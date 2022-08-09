對應美方設限 俄暫停讓美檢查核武

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯今天告訴美國，由於華府與其盟友施加旅行限制，俄國目前不會允許美國根據「新戰略武器裁減條約」（New START）現場檢查俄國的核武。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯外交部表示，依照「新戰略武器裁減條約」接受檢查的設施，將「暫時」免於這類檢查。

外交部的聲明指出，由於西方實施制裁，其中包含對俄羅斯航班關閉空域與簽證限制，使得俄羅斯更難在美國領土執行檢查。莫斯科當局也點出美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起。

外交部在聲明中表示，華府提出的檢查條件創造「美國單邊優勢，並實際上剝奪俄羅斯聯邦在美國領土執行檢查的權利」。

聲明說：「俄羅斯現在被迫採取這項措施，因為華府一直希望在不考慮既有現實的情況下暗自重啟檢查。」

俄國外交部還說，俄國仍完全致力於遵守條約所有規定。

俄國入侵烏克蘭引發西方制裁，進而衝擊美俄關係。

2011年生效的新戰略武器裁減條約，是美俄這兩個前冷戰對手間僅存的武器削減協議，限制兩國各自部署的核彈頭不得超過1550枚。

去年，美國與俄羅斯將新戰略武器裁減條約再延長5年。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110809