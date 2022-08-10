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汙水測出病毒 倫敦兒童將接種小兒麻痺追加疫苗

2022/8/10 22:57
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國衛生官員今天表示，由於倫敦各地下水道的汙水樣本都監測出小兒麻痺病毒，當地大約100萬名兒童將可接種預防這種疾病的追加疫苗。

法新社報導，英國衛生部發表聲明說，「在倫敦北區和東區汙水中發現小兒麻痺症第2型疫苗衍生病毒後」，將為1到9歲兒童提供追加疫苗。

目前尚未出現小兒麻痺症確診病例，但倫敦各地汙水處理廠發現的病毒與日俱增。這種病毒最初是今年稍早在倫敦東區的一座汙水處理廠監測出。

聲明中說，監測出的水平顯示，「病毒在這些區有某種程度的傳播，而且可能蔓延到鄰近地區」。

全英最後一起小兒麻痺症病例出現在1984年，患者可能會陷入肢體癱瘓。

野生株小兒麻痺病毒目前僅存在阿富汗和巴基斯坦，但一種內含減量活性病毒的疫苗仍會在其他地區偶爾引起疫情。

口服小兒麻痺症疫苗會在人體腸道內複製，並可能透過遭糞便污染的水傳遞給他人。這種情況對於已接種疫苗的兒童無害，卻可能會在衛生條件較差和疫苗接種率較低的鄰近地區造成傳染。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110810

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