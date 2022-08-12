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美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活

2022/8/12 18:01（8/12 22:13 更新）
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美國考古學研究人員近期在一處沙漠發現冰河時期狩獵採集者所留下的腳印，為研究北美洲最早期的人類居民提供新線索。（圖取自希爾空軍基地網頁www.hill.af.mi）
美國考古學研究人員近期在一處沙漠發現冰河時期狩獵採集者所留下的腳印，為研究北美洲最早期的人類居民提供新線索。（圖取自希爾空軍基地網頁www.hill.af.mi）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國考古學研究人員近期在一處沙漠發現冰河時期狩獵採集者所留下的腳印，為研究北美洲最早期的人類居民提供了新線索。

法新社報導，在美國西部猶他州（Utah）乾涸河床發現的數十個人類腳印化石，揭露了1萬2000多年前地球正要開始解凍時，北美洲大陸原住民的生活細節。

研究人員杜克（Daron Duke）和鄂班（Thomas Urban）發現腳印前正駕車駛越希爾空軍基地（Hill Air Force Base），並閒聊著有關人類腳印的話題。若不是他們偶然瞥見車外的腳印，這些化石現在可能仍不為人所知。

他們發現化石後歷經了數天的仔細挖掘；杜克有時甚至趴在地上，以確認這些腳印是否為北美洲最早人類居民留下的足跡。

最終，他們發現由成人及兒童共同留下的88個清晰腳印。

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杜克說：「我發現他們是光著腳…踩到了看似底層為泥漿的淺灘，而當他們抬起腳的那一刻，沙子填滿了腳印並完美地保存了下來。」

新發現的人類腳印化石豐富了北美洲原有的大量考古發現，包括石器、使用菸草的痕跡、鳥類遺骨和營火遺跡等，為肖肖尼人（Shoshone）提供了更完整的記錄，並證明他們自1萬3000年前持續居住於此。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110812

研究人員杜克展示在猶他州乾涸河床發現的腳印。（圖取自希爾空軍基地網頁www.hill.af.mi）
研究人員杜克展示在猶他州乾涸河床發現的腳印。（圖取自希爾空軍基地網頁www.hill.af.mi）
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