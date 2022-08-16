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俄烏戰爭和台海緊張影響 泰國下修經濟成長預測

2022/8/16 16:40
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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）受到地緣政治局勢變動如俄烏戰爭和台海關係緊張的影響，泰國略為下修今年的預估經濟成長率。政府幕僚單位建議內閣應該爭取半導體產業的主要廠商到泰國，以避免未來供應鏈受到影響。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國家經濟和社會發展委員會（National Economic and Social Development Council）預測今年泰國經濟成長率將落在2.7%到3.2% 之間，主要來自於國內需求成長、觀光業復甦和出口持續成長。

國家經濟和社會發展委員會5月時預測今年經濟成長率在2.5%到3.5% 之間，祕書長達努查（Danucha Pichayanan）指出，最高值從3.5%下修到3.2%是因為地緣政治的衝突影響了供應鏈以及泰國的製造業。地緣政治的衝突包括烏克蘭和俄羅斯衝突以及中國和台灣之間的緊張關係。

達努查指出，由於台灣是全球半導體產業的領頭羊之一，中國和台灣之間的衝突影響了全球半導體的供應鏈，他認為政府應該增加爭取關鍵產業的主要廠商到泰國，如此未來才能避免供應鏈受到影響。

國家經濟和社會發展委員會也預測2022年私人消費將成長4.4%，遠高於2021年的0.3%，也高於5月預測的3.9%，成長動力一部分來自於政府的政策誘因。

整體投資在2022年預估將成長2.8%，較2021年的3.4%略為下降；由於全球經濟前景不明，私人投資預估成長3.1%，低於2021年的3.3%以及5月時預測的3.5%；公共投資預估成長2%。

由於觀光業復甦的速度遠高於預期，國家經濟和社會發展委員會上調2022年貨品和服務出口成長可達到9%，高於5月時預測的8.3%，2021年為10.4%。（編輯：黃自強）1110816

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