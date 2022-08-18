研究：巨齒鯊恐長逾20米 速度食量比想像更驚人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約17日綜合外電報導）電影「巨齒鯊」帶動人們對這種300萬年前滅絕巨鯊的想像。一批科學家根據脊椎化石與牙齒作最新的電腦3D計算，顯示巨齒鯊可長逾20公尺，幾口便能吃下8公尺大的獵物。

「紐約時報」報導，由於鯊魚骨骼大多由軟骨構成，鮮少能成為化石，多年來研究人員只能根據發現到的巨齒鯊牙齒和比對像鯖鯊、大白鯊等近親，推測牠們的體型，範圍從10公尺到18公尺不等。科學界對巨齒鯊的體長與外型仍存爭議。

但「科學先端」（Science Advances）期刊今天刊出一篇研究指出，科學家利用新的3D計算模型，研判巨齒鯊可能比原先人們所想更大、速度更快。

威爾斯「斯旺西大學」（Swansea University）古生物學家皮米恩托（Catalina Pimiento）與倫敦「皇家獸醫學院」（Royal Veterinary College）解剖學家賀勤森（John Hutchinson）於2014年展開跨界合作，並與研究團隊構建一套新的電腦3D計算模型。

新的3D計算模型一部分是根據1860年代發現、現保存於比利時皇家科學研究所（Royal Belgian Institute of Natural Sciences）的一截脊椎化石掃描，再加上巨齒鯊牙齒和大白鯊全身掃描，還原出一隻長16公尺、重67噸的龐然大物。

皮米恩托表示，她們還原出的巨齒鯊體型，足以5口內吃下一隻8公尺長的虎鯨。另因別處有比她們所用還大50%的脊椎化石，她們認為巨齒鯊體型顯然絕不只如此，體長最大應超過20公尺，比現有的座頭鯨還大。

至於這套3D模擬計算的準確度如何？專精絕種生物體態電腦模擬的賀勤森說，當這套系統用於現今動物身上時，效果十分精準，「所以總體來看絕對不差」。

若這個由新3D模擬計算出的體型屬實，則巨齒鯊從A地至B地的巡游速度（單位距離消耗體力最少的速度）、食量也將讓人改觀。皮米恩托認為，巨齒鯊的巡游速度超過時速4.8公里，遠快於她們調查過的現今其他33種鯊魚；現今巡遊速度最快的鯊魚為太平洋鼠鯊，約時速3.2公里。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另有鑑游速較慢的大白鯊在獵食季都能不休息游上1.1萬公里，研究團隊認為巨齒鯊很可能巡游里程更驚人，且拜其驚人體型所賜，這也是不得不然。皮米恩托說，雖然在秘魯發現的化石殘骸顯示巨齒鯊偶爾會獵食海豹，但要維持龐大身軀所需能量，很可能巨齒鯊需獵食像鯨魚這類高卡路里的獵物。

不過科學家認為，頂級掠食者通常特別容易受環境變遷影響。上新世（距今530萬年至260萬年前）時南北極的冰層增多導致海平面變化頻繁、重要近海棲地喪失。伴隨滅絕事件導致大型獵物減少，可能迫使巨齒鯊得與大白鯊等較小鯊魚直接競爭，從而在300萬年前消失。（譯者：陳亦偉）1110818