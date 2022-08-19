澳洲女演員見網友失蹤急壞家人 警揭她鬧事被捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）一名澳洲女演員的家人上週向警方報案，稱她在洛杉磯見網友之後音訊全無；媒體報導，警方後來在監獄找到她，她因為喝酒鬧事、咬了警察而被逮捕。

美國廣播公司（ABC）洛杉磯第7台報導，人在洛杉磯工作的37歲蘿菈·麥卡拉（Laura McCulloch）12日告訴她澳洲的家人，將與一個在交友軟體上認識的網友約會，但當晚家人發現她手機關機，再也無法與她聯繫。

在墨爾本的家人朋友擔心麥卡拉的安危，焦急在社群媒體上發布協尋，並向洛杉磯市警局報案失蹤人口，甚至聘請了私家偵探幫忙找人。

聖塔蒙尼加（Santa Monica）警方16日宣布找到麥卡拉，她因為12日遭到警方逮捕，一度關在監獄裡，難怪家人無法聯繫她。

當地警察局12日接到報案，派人到知名的日本燒肉餐廳「牛角」（Gyu Kaku）處理酒後鬧事案件。警方向媒體表示，當時麥卡拉明顯喝醉，拿飲料丟向餐廳內的一個媽媽與2歲大的孩童。

當員警上前詢問案情的時候，麥卡拉突然衝向警察，一邊大罵髒話，儘管旁人試圖安撫，她仍然無法停下粗暴的行為。當警方決定把她帶回警局時，她開始用腳踢向警察，還咬傷一名警察的肩膀。

媒體報導，麥卡拉12日晚上究竟去了一場什麼樣的約會，造成她如此失控的行為，目前不得而知。

演藝生涯以劇場為主的麥卡拉，在洛杉磯從事表演之餘還接保母工作。她16日出庭之後已獲保釋。她在澳洲的家人得知她這幾天的下落之後，在社群媒體公告，人已經找到，她現在很安全，感謝大家幫忙協尋。（編輯：周永捷）1110819