歐洲奧德河大量魚群暴斃 疑似有毒藻類釀禍
2022/8/20 12:18
（中央社柏林/華沙19日綜合外電報導）流經德國和波蘭的奧德河（Oder）上月開始出現大量死魚，德國研究機構發現，工業汙染導致一種有毒藻類大量增生，可能是魚群暴斃原因。
路透社報導，奧德河自7月底以來出現數以噸計死魚，困惑的兩國當局先前表示，正在盡全力查明背後原因。
德國萊布尼茨淡水生態和內陸漁業所（IGB）今天表示，在近期從河中採集的所有樣本當中，都發現了有毒著鞭毛藻（Prymnesium parvum）。
率領IGB樣本分析的維也納大學學者瓦爾加（Elisabeth Varga）表示：「當這種特定藻類大量出現，像是奧德河的案例，必須假定出現了極高的毒素濃度。」
她表示，可以推定這種藻類的出現，與河中死亡的魚群和軟體動物有直接相關。
IGB發布聲明表示，仍需要對藻類的毒性進行研究，目前尚不清楚人類和其他動物是否也會受到影響。
IGB科學家葛德哈默（Tobias Goldhammer）表示，需要提高水中鹽度才能造成如此大規模的藻類增生，而這可能只有工業汙染才能辦到。
他表示，如果不降低水中鹽度，有毒藻類增生事件有可能在炎熱乾燥的夏天再次發生。（譯者：戴雅真/核稿：盧映孜）111820
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