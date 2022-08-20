歐洲奧德河大量魚群暴斃 疑似有毒藻類釀禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林/華沙19日綜合外電報導）流經德國和波蘭的奧德河（Oder）上月開始出現大量死魚，德國研究機構發現，工業汙染導致一種有毒藻類大量增生，可能是魚群暴斃原因。

路透社報導，奧德河自7月底以來出現數以噸計死魚，困惑的兩國當局先前表示，正在盡全力查明背後原因。

德國萊布尼茨淡水生態和內陸漁業所（IGB）今天表示，在近期從河中採集的所有樣本當中，都發現了有毒著鞭毛藻（Prymnesium parvum）。

率領IGB樣本分析的維也納大學學者瓦爾加（Elisabeth Varga）表示：「當這種特定藻類大量出現，像是奧德河的案例，必須假定出現了極高的毒素濃度。」

她表示，可以推定這種藻類的出現，與河中死亡的魚群和軟體動物有直接相關。

IGB發布聲明表示，仍需要對藻類的毒性進行研究，目前尚不清楚人類和其他動物是否也會受到影響。

IGB科學家葛德哈默（Tobias Goldhammer）表示，需要提高水中鹽度才能造成如此大規模的藻類增生，而這可能只有工業汙染才能辦到。

他表示，如果不降低水中鹽度，有毒藻類增生事件有可能在炎熱乾燥的夏天再次發生。（譯者：戴雅真/核稿：盧映孜）111820