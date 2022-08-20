新加坡仲夏夜空藝術節回歸 燈光秀訴說歷史

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時隔2年，新加坡仲夏夜空藝術節再度登場，亮點包括新加坡國家博物館外牆的投影燈光秀，以光影闡述新加坡神話起源與14世紀歷史。圖攝於111年8月17日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月20日

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（中央社記者侯姿瑩、實習記者謝佩玲新加坡20日專電）時隔2年，新加坡仲夏夜空藝術節再度登場，這次活動以「重生」為主題，結合多元藝術裝置、表演活動，以及絢麗的燈光投影秀，訴說當地文化與歷史故事。

新加坡仲夏夜空藝術節（Singapore Night Festival）由新加坡國家文物局舉辦，過去2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年終於回歸。活動自19日起直到27日晚間在勿拉士峇沙．武吉士街區（Bras Basah．Bugis precinct）登場。

勿拉士峇沙．武吉士街區是新加坡市中心的藝術及文化遺產區，有許多博物館及歷史古蹟聚集。

仲夏夜空藝術節今年邁入第13屆，以「重生」為主題，在歷史街區展開一場燈光與藝術嘉年華，共有超過55項節目，包括6處投影燈光秀、15件燈光藝術裝置，還有多場表演及沉浸式戲劇演出，講述當地歷史故事。

節目策劃總監周友君接受中央社記者訪問時表示，仲夏夜空藝術節因疫情中斷2年，歷經過去2年的回顧，思考如何讓活動與新加坡既存地景互補，呈現疫後重新開始的概念，因此將今年主題訂為「重生」。

今年重頭戲之一包括新加坡國家博物館外牆的燈光投影秀，以光影闡述新加坡神話起源與14世紀歷史的「禁山故事」（Stories from Forbidden Hill）。

同樣吸睛的還有位於新加坡國家設計中心的沉浸式光影藝術，透過交互輝映的動態投影設計，讓人彷彿置身於花園之中，探索科技如何模糊虛實界線。

周友君指出，今年活動規模比往年更大，首次擴及至已有700多年歷史的福康寧公園（Fort Canning Park）。藝術家們以作品回應歷史，也是本次藝術節亮點之一。

此外，他表示，今年活動還有許多表演，並規劃嶄新的沉浸式體驗，帶領民眾探索這個歷史街區。（編輯：陳惠珍）1110820