義大利南部醫師不足 古巴將派遣近500人馳援

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（中央社哈瓦那20日綜合外電報導）古巴多年來實施計畫，把境內過剩的醫事人員派往其他有需要的國家支援。古巴國營媒體本週報導，作為計畫一環，古巴將派遣近500名醫師前往義大利南部的卡拉布里亞大區。

古巴國營新聞網站古巴辯論（Cubadebate）報導，自2010年以來，義大利卡拉布里亞（Calabria）大區的醫師人數一直不足，而這只是義大利全國醫療照護危機問題之一，當局想盡辦法都無法補足人手。

報導引述卡拉布里亞大區區長奧修托（Roberto Occhiuto）表示：「（義大利）所有大區都盡全力招聘醫師，但就是找不到。這個問題在卡拉布里亞又嚴重得多。」

路透社報導，奧修托另外也在社群媒體上發布的一支影片中，證實與古巴簽署合約。

根據古巴辯論報導，9月開始，古巴將在數個月內派遣497名不同專科的醫師到卡拉布里亞。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，包括義大利在內，遍布全球5大洲約40個國家接獲古巴醫事人員支援。加勒比海島國古巴人口雖僅略多於1100萬，但在醫療外交上的表現卻不可小覷。

古巴自1959年左派革命以來，以團結支持他國為名，不時派出醫事人員「白衣軍團」到世界各地災難現場和疾病爆發地點援助，包括過去10年間在海地打擊霍亂及在西非對抗伊波拉病毒（Ebola）。

近幾十年來，古巴更常固定派遣醫師出國，藉以換取現金或貨品。美國曾批評這項計畫的勞動條件有剝削性質，古巴則予以否認。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110820