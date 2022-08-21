秘魯民族主義領袖出獄 可望成為政壇要角

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（中央社利馬20日綜合外電報導）安塔洛．烏馬拉2005年在秘魯領導起義失敗後，以帶頭叛亂和製造動亂的罪名坐牢多年，如今從監獄中獲釋，有可能成為深具影響力的政治領袖。

路透社報導，59歲的安塔洛．烏馬拉（Antauro Humala）是秘魯前總統烏馬拉（Ollanta Humala）的胞弟，是所謂「民族主義運動」（Ethnocacerist movement）的領袖，提倡邊緣化的秘魯原住民奪權。

2005年，安塔洛在南部城市安達韋拉斯（Andahuaylas）領導起義，他和追隨者占領一處警察局數天；在對峙事件中有4名警察喪生，安塔洛最終被判刑入獄。

安塔洛在獲釋後表示：「顯然地我們如今已在外面，我可以告訴大家，我們都為在安達韋拉斯所做的一切感到非常自豪。」

儘管讓安塔洛一舉成名的是2005年在安達韋拉斯的行動，但他和胞兄也曾在2000年帶領過一場規模較小的造反行動。

烏馬拉於2011年至2016年期間擔任秘魯總統，並一再拒絕赦免親弟弟。他以中間派身分執政，與安塔洛政治立場分道揚鑣。

安塔洛透過與秘魯各黨派結盟，試圖從獄中維持與外界的政治聯繫。根據地方媒體報導，安塔洛仍有一群追隨者，出獄時有幾位支持者在監獄外等著接他。

現任總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）競選期間曾提到赦免安塔洛的可能性；不過，秘魯監獄管理當局INPE表示，安塔洛獲釋是獄方獨立做出的決定。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110821