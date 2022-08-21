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首位染疫日相 岸田文雄取消出訪採視訊執行公務

2022/8/21 17:43
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），成為日本疫情爆發以來首位染疫首相。目前已知岸田將取消原訂月底出訪非洲行程，並採視訊方式執行公務。

日本經濟新聞報導，岸田身旁人士表示，因為岸田可以執行公務，所以不會安排臨時職務代理人。岸田是日本疫情爆發以來第一位染疫的首相。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天宣布，首相岸田文雄確診感染COVID-19。

內閣官房表示，岸田因為20日晚間出現微燒及咳嗽等症狀，今天上午10時在首相公邸接受PCR篩檢，並在下午4時確診染疫。

岸田目前在公邸內休養，日本政府相關人士表示，密切接觸者只有夫人岸田裕子等部分家人，現在暫不清楚感染途徑。

岸田從8月15日下午開始放暑假，原訂22日返回工作崗位，但目前正在檢討採視訊方式執行公務。

另外，岸田本來準備出席8月下旬在北非突尼西亞舉行的東京非洲發展國際會議（TICAD），但目前因染疫無法成行，將檢討透過視訊方式參與。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110821

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