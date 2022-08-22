伊拉克中部清真寺遭崩落山岩擊中 至少5死

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（中央社伊拉克卡巴拉21日綜合外電報導）伊拉克中部昨天發生山崩，一座什葉派穆斯林聖地清真寺遭崩落的土石擊中，造成至少5人喪生，包括一名孩童在內；救難人員今晚仍在現場瓦礫堆中徹夜搜救。

民防官員焦達（Abdelrahman Jawdat）告訴法新社說，救援人員在崩落的岩塊、倒塌的木頭和瓦礫堆中挖掘，經過24多個小時的搶救，「我們找到5具遺體」。

他又說：「這可能是最後的傷亡人數。」由於擔憂還有其他罹難者受困，救援人員還在繼續挖掘搜尋。

民防發言人夏克（Nawas Sabah Shaker）稍早表示，據報有6到8名朝聖者被困在卡巴拉市（Karbala）附近的穆斯林聖地Qattarat al-Imam Ali瓦礫堆下。

這座兩翼矗立著兩座尖塔的神聖建築，坐落於高聳的裸露岩壁底部。發生山崩後，建築的混凝土圓頂有部分已被岩塊撞擊裂開。

焦達說，救難人員已經找到了兩名婦女、一名男子和一名孩童的遺體，第5名罹難者也找到了，是另一名女性，他們正設法挖出遺體。

緊急服務部門表示，昨天下午災難發生後，最早有3名孩童獲救，又說他們「狀況良好」，並已送醫院觀察。

伊拉克通訊社（INA）報導，救難人員昨晚徹夜搜救，透過瓦礫縫隙，還能夠提供氧氣、食物和飲水給仍然受困的人。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110822