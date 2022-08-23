土耳其上半年觀光人數達2330萬 德國客居冠

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）土耳其低外匯存底岌岌可危，近期觀光業利潤或許可以稍稍緩解經濟困境。最新數據顯示，與去年同期相比，土耳其今年上半年的外國遊客數增加128%，來到2330萬人次，其中以德國遊客最多。

土耳其文化旅遊部數據顯示，今年1月至7月，德國遊客數超過290萬，比去年同期增137%。俄羅斯遊客以41.36%的增幅居次，人數為210 萬人。英國遊客約180 萬人，位居第3，保加利亞及伊朗旅客分居第4、5。

另根據土耳其統計局（TurkStat）的獨立數據，今年1月至7 月，共2610 萬名遊客造訪土耳其，其中310萬人是在國外居住的土耳其公民。

單單就上個月，土耳其迎來660萬名遊客，比去年同期增52.84%。德國旅客約96萬人，排名居首，俄國及英國緊追在後，分別是74萬1419人及54萬5973人。荷蘭和保加利亞遊客則各為第4及第5。

土耳其官員曾指出，俄羅斯及歐洲遊客量已經以比預期更快的速度成長，促使文化旅遊部上修年度預期值，由4500萬人調整為4700萬人，旅遊盈收也由350億美元（約新台幣 1.05 兆元）提高到370億美元。

土耳其酒店業者聯合會（TUROFED）副主席布比洛格魯（Bulent Bulbuloglu）對路透社表示，7 月、8月的數據強勁。就目前的預訂數、航班量以及旅行社為9 月、10 月及 11 月分配的座位來看，文化旅遊部的目標「似乎將實現」。

他說，除了英國及德國遊客的需求高外，由於西方國家對航班祭出限制，過去赴西班牙、法國、義大利及希臘等更昂貴地點旅遊的有錢俄羅斯人，也將目光轉向土耳其。與歐洲爭對手比，土耳其具有極大價格優勢，近期里拉疲軟無疑讓土國更具吸引力。

國際支付卡威士卡（Visa）與萬事達卡（MasterCard）停止為俄羅斯的海外帳戶提供服務，而至少5間土耳其銀行已經開始使用俄國SMir支付系統，讓俄國遊客可以在土國支付購物費用。此外，土耳其也是少數與俄國維持航班的國家。

安塔利亞Innvista 飯店總經理阿特瑪佳（Ulkay Atmaca）指出，俄國遊客的數量每天都在增加。「現在我們每天約有 80個航班從俄國飛往安塔利亞（Antalya），我們知道這個數字也會升高」。

他表示，未來兩個月的前景也很樂觀，預計旅遊季將延長至11月。

「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，俄國及烏克蘭去年分別是土耳其第1及第3大觀光客來源國。俄國旅客占外國觀光客19%，約470 萬人，烏克蘭遊客則有210 萬人，占8.3%。

與 2020 年相比，去年外國遊客人數因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管制鬆綁而飆升94.1%，來到2471萬人次，旅遊業盈收也因此翻倍，直逼250億美元。（編輯：黃自強）1110823