菲共領導人疑與政府軍交火後失蹤 生死成謎

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓軍方昨天與共產黨叛軍交火後，叛軍船隻爆炸。菲國軍方說，菲共領導人狄安森和妻子威瑪當時可能在船上，但因未尋獲任何遺骸，兩人生死成謎。

狄安森（Benito Tiamzon）和威瑪（Wilma Tiamzon）分別擔任菲共政治組織「菲律賓國家民主陣線」（NDFP）主席和總書記。

TV5電視台和菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國軍方接獲消息，指狄安森和威瑪當時藏匿在中部薩馬省（Samar）卡巴洛甘鎮（Catbalogan）。當地疑為菲共游擊隊「新人民軍」（NPA）總部所在地。

軍方獲報後於昨天凌晨4時20分前往圍剿，在岸邊與載有10人的機動船交火，但對方船隻突然爆炸並翻覆沉沒。

第8步兵師指揮官姚勝利（Edgardo de Leon）說，叛軍船上可能載滿炸藥，並遭政府軍擊中。但士兵們無法確定乘客情況，也沒有找到任何遺體。軍方懷疑爆炸目的是讓叛軍們逃跑。

他表示，當時爆炸威力強大，幾公尺外追逐的軍方船隻都感受到威力。事發後軍隊展開水下搜索，但只看到小塊碎片，未尋獲任何遺骸。

姚勝利說：「我們真的必須確定是否有人員傷亡。」軍方今天又派出另一組人員搜尋物證。

他表示，軍方收到線報，指狄安森夫婦藏身於薩馬省山區，試圖逃離追捕。「跡象顯示狄安森夫婦在該地區，但我們只能推測，無法提供物證。事發時一片漆黑，又是在水下，很多因素阻礙我們的搜尋工作。」（編輯：黃自強）1110823