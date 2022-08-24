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英法海底隧道穿梭列車拋錨 乘客被困數小時

2022/8/24 17:49
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）一列行駛於英、法兩國間的「歐洲隧道穿梭列車」（Eurotunnel Le Shuttle），昨晚在英法海底隧道（Channel Tunnel）內拋錨，乘客受困數小時後才被疏散。

英國廣播公司（BBC）報導，這列由法國加萊（Calais）開往英國福克斯通（Folkestone）的穿梭列車顯然發生故障，導致數十人被困在海峽隧道內數小時。影片可見乘客不得不棄車，從緊急疏散隧道離開。

他們最後坐上替代列車，抵達終點站肯特郡（Kent）的福克斯通。歐洲隧道穿梭列車公司發言人表示，服務已恢復正常，並稱昨晚的事件始於列車警報響起，有必要對此進行調查。

發言人表示，這類事件不常見，但也不算特殊，搭載貨車的穿梭列車要比搭載私家車輛的穿梭列車更常遭遇這種狀況。

來自伯明罕（Birmingham）的37歲女子費洛斯（Sarah Fellows）說，緊急疏散隧道很「可怕」，「就像一部災難電影。走進深淵中，不曉得會發生什麼事。我們一大群人被迫待在海底。隧道裡有一名女子在哭，另一名獨自旅行的女子恐慌發作。」

一位不願透露姓名的乘客說：「有幾個人被困在隧道中嚇壞了，那是個有點奇怪的地方…我們被困在那底下至少5小時。」

歐洲隧道穿梭列車於加萊和福克斯通兩地之間行駛，載運乘客和他們的車輛，通過全長37.9公里的英法海底隧道。這次拋錨的穿梭列車載有約100輛車輛。列車公司表示，將個別聯繫所有乘客以安排賠償事宜。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110824

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