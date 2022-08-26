更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
曹興誠申請回復中華民國國籍：我已決定死在台灣
首頁 / 國際

難民收容中心3個月大嬰兒死亡 荷蘭政府展開調查

2022/8/26 07:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙25日綜合外電報導）荷蘭政府的收容尋求庇護者中央機構（COA）今天表示，官員正在調查一名3個月大嬰兒在極度擁擠的尋求庇護者中心死亡案件。

這是荷蘭北部泰爾阿珀爾（Ter Apel）收容中心所發生最新一起嬰兒死亡事件，無國界醫生組織（MSF）譴責收容中心環境「不人道」。

根據新聞報導，昨天已有700多人連續兩晚在泰爾阿珀爾露宿街頭。荷蘭難民委員會（Dutch Council for Refugees）表示，這個收容中心環境「不人道」，違反歐洲法律，已經向荷蘭政府提告。

荷蘭司法部表示：「青年關懷和司法部視察員正在調查嬰兒的死因，這起事件發生在暫作緊急避難所的體育館內。」

聲明指出：「目前對這名嬰兒的死因知之甚少，進行急救未能讓孩子存活。」

無國界醫生組織荷蘭分部今天首次在泰爾阿珀爾部署人力，這個組織通常對戰區有需要的人提供醫療援助。

無國界醫生組織負責人薩金蒂尼（Judith Sargentini）說：「從今天開始，我們在泰爾阿珀爾提供醫療服務。那裡的生活條件不人道，必須立即改善。沒有淋浴間，且廁所很髒。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1110826

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族