難民收容中心3個月大嬰兒死亡 荷蘭政府展開調查

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（中央社海牙25日綜合外電報導）荷蘭政府的收容尋求庇護者中央機構（COA）今天表示，官員正在調查一名3個月大嬰兒在極度擁擠的尋求庇護者中心死亡案件。

這是荷蘭北部泰爾阿珀爾（Ter Apel）收容中心所發生最新一起嬰兒死亡事件，無國界醫生組織（MSF）譴責收容中心環境「不人道」。

根據新聞報導，昨天已有700多人連續兩晚在泰爾阿珀爾露宿街頭。荷蘭難民委員會（Dutch Council for Refugees）表示，這個收容中心環境「不人道」，違反歐洲法律，已經向荷蘭政府提告。

荷蘭司法部表示：「青年關懷和司法部視察員正在調查嬰兒的死因，這起事件發生在暫作緊急避難所的體育館內。」

聲明指出：「目前對這名嬰兒的死因知之甚少，進行急救未能讓孩子存活。」

無國界醫生組織荷蘭分部今天首次在泰爾阿珀爾部署人力，這個組織通常對戰區有需要的人提供醫療援助。

無國界醫生組織負責人薩金蒂尼（Judith Sargentini）說：「從今天開始，我們在泰爾阿珀爾提供醫療服務。那裡的生活條件不人道，必須立即改善。沒有淋浴間，且廁所很髒。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1110826