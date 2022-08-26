APEC部長會議 台灣分享打擊非法木材交易經驗

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林務局長林華慶參與8月23到25日的APEC會議，在會中分享台灣利用區塊鏈技術打擊非法木材交易的做法。圖為林慶華25日接受中央社專訪。中央社記者呂欣憓清邁攝 111年8月26日

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（中央社記者呂欣憓清邁26日專電）林務局長林華慶率團參與亞太經濟合作會議（APEC），在會中分享台灣利用區塊鏈技術打擊非法木材交易的做法，澳洲代表團對此相當感興趣，未來台澳雙方將可以有進一步的合作。

APEC林業部長級會議23日到25日在清邁登場，台灣由林務局長林華慶率團與會，APEC各會員國今年針對兩大主題，包括森林地景恢復以及打擊非法木材交易，進行討論。

林華慶昨天在會議結束後接受中央社專訪表示，他在會議中分享台灣保障合法木材交易的做法，台灣在2019年創立全球第一個結合區塊鏈技術建立的台灣林產品生產追溯系統，不管是原木或製品，只要進了溯源系統，就能使用台灣木材標章。

林華慶說，不只台灣木材標章，國產木材還具有QRcode，消費者看到台灣木材標章就知道這是合法的木材，還可以利用QRcode追溯來源，從產地到市場都有完整履歷，讓木材產品來源具有合法性。

林華慶指出，他23日和澳洲代表團雙邊會談時，澳洲方對台灣的生產追溯系統非常有興趣，雙方深談許久，澳方提到未來可以近一步了解更多細節。

林華慶在會議中也分享台灣每年從國外進口的木材量達到370萬公噸，政府將修改森林法，要求貿易商要有清楚的文件證明木材是合法來源，而提供證明文件的機構可以是出口國的政府，也可以是可信賴的第三方機構，如此一來可以促進貿易商尋找合法來源，也呼應APEC長期以來的訴求。

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除了澳洲之外，林華慶在會議的場邊也和韓國代表團進行非正式的會談，台灣對韓國推動森林療癒的經驗很有興趣，雙方深談很多細節，韓國推動森林療癒，台灣則剛起步，之後有機會將派人到韓國取經。

林華慶指出，會議中不少會員國也提到過去2年疫情導致貿易停滯，林產品的貿易滯銷，進而影響森林社區的生計，因此大家有共識要趕緊復甦經濟，才不會讓森林社區居民為了生計而毀林的狀況再度發生。（編輯：周永捷）1110826