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首頁 / 國際

遊遍193個聯合國會員國 菲律賓77歲婦人達陣

2022/8/26 21:49
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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）77歲的菲律賓婦人芮卡莎（Odette Aquitania Ricasa）25日抵達伊拉克庫德斯坦（Kurdistan），走遍193個聯合國會員國。菲國媒體報導，芮卡莎是首位完成這項壯舉的菲律賓人。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，芮卡莎來自馬尼拉市奎艾波區（Quiapo），現居美國。

她表示：「我在高中和大學最喜歡的科目是地理。老師會展示蘋果樹、鹿、駝鹿、山脈、雪和白色聖誕節的圖片。我告訴自己，我有一天會去美國。」

芮卡莎說，她父親因賭博失去一切。她1971年到美國時，口袋裡只有50美元。

靠著系統分析師和房地產仲介工作努力存錢，到了40歲，芮卡莎終於可以開始旅行到不同的國家。

除了聯合國會員國外，芮卡莎還曾造訪聯合國觀察員國梵蒂岡和巴勒斯坦，以及太平洋偏遠的魯賓遜島（Robinson Crusoe）、靠近阿拉伯海的拉克沙群島（Lakshadweep）、位於印度洋的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）等。

芮卡莎說，旅行就是學習；對她來說，真正的挑戰是如何用最便宜、有趣的方式從一個目的地到另一個目的地。雖然曾遇見危險的狀況，但無論她到哪裡，人們總是好客且友好。

芮卡莎造訪的最後5個國家為蘇丹、查德、中非、利比亞和伊拉克。

芮卡莎說，完成這項壯舉讓她欣喜若狂。「我熱愛挑戰，可能發生什麼事或遇見什麼人的未知性，可能性無窮無盡。」（編輯：陳惠珍）1110826

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