印第安納州爆槍擊 3名在美受訓荷蘭突襲隊員受傷

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（中央社阿姆斯特丹27日綜合外電報導）荷蘭國防部表示，3名在美國接受訓練的荷蘭突擊隊員，昨晚在他們印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）的飯店外遭槍擊受傷。

路透社報導，今天發布的聲明稿表示，3名傷者中有1人傷勢危急。聲明同時提到，當地警察正在案發現場進行調查，目前還沒有人遭到逮捕。

負責調查的印第安納波利斯都會警察局（Indianapolis Metropolitan Police Department）尚未立即出面對此案置評，但有警察告訴福斯地方電視新聞台說，這起案件發生在市中心一處酒店外，但稍早前另一個地點傳出有人發生爭執。

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這名警官告訴新聞台說：「目前我們可以透露的是，槍擊案並非發生在酒店內部。」他說：「我們認為先前另一個地點有爭執發生，並非發生在酒店內部，實際發生地點是酒店外。」

當被問到這些荷蘭突擊隊員在美國是和哪個單位一起受訓、這起槍擊案是否涉及美方人員等問題時，美國國防部發言人把問題轉給民政當局，並說事件仍在調查中。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110828