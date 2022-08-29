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首頁 / 國際

伊比利快運機組人員罷工10天 估影響逾1.7萬旅客

2022/8/29 17:36
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）西班牙國家航空公司（Iberia）低成本子公司伊比利快運航空（Iberia Express） 今天取消了8個國內航班，主因機組人員在通膨飆漲聲中要求加薪，而發動為期10天的罷工行動。

西班牙工會聯合會（USO）發言人說，罷工行動訂於8月28日至9月6日進行，預計會有92個航班取消，超過1萬7000名乘客受影響。

西班牙航空業正苦苦掙扎求生，競爭對手英國廉價航空公司易捷（EasyJet）和愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）員工也連連罷工。

鄰國葡萄牙週末也遭遇行李搬運工的罷工行動。

西班牙工會聯合會聲明表示，伊比利快運航空今天在西班牙境內有8個航次被取消，但不會有班機延誤，受到影響的旅客有1500名。

伊比利快運航空證實有8次「預防性取消」的航班，並在聲明中表示，公司已為其中84%受影響乘客安排了替代航班或交通工具，其餘乘客選擇退款或代金券。

伊比利快運航空連結了西班牙首都馬德里（Madrid）與歐洲約40個城市。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1110829

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