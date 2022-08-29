布袋戲特展東京首登場 台日將合演「劈山救母」

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台北木偶劇團在東京舉辦的「指尖上的生命-台灣布袋戲源流」特展29日開幕，該團將與日本劇團傳統懸絲傀儡劇團結城座合演「劈山救母」。圖為布袋戲演出情景。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月29日

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）台北木偶劇團在東京舉辦的「指尖上的生命-台灣布袋戲源流」特展今天開幕，該團將與日本劇團傳統懸絲傀儡劇團結城座合演「劈山救母」，是該團首度與外國劇團共創合演。

文化部駐日台灣文化中心邀請台灣頂尖的演藝團隊台北木偶劇團，在東京舉辦的布袋戲特展今天開幕。這是台灣文化中心2015年開館以來首度舉辦布袋戲特展。

駐日代表處副代表李世丙、台灣文化中心主任王淑芳、日本的「座．高圓寺」劇場藝術總監佐藤信、日本傳統懸絲傀儡劇團「結城座」12代目（12代掌門人）結城孫三郎、國立台北藝術大學教授林于竝等多位台日傳統藝術界人士出席。

今天的開幕活動中，台北木偶劇團與擁有300年歷史的「結城座」演出共創劇碼中的精彩片段，展現台灣傳統表演藝術生命力和日本偶戲藝術魅力，讓現場人士大開眼界。

除了特展，台北木偶劇團預定9月3、4日在東京都杉並區「座．高圓寺」劇場與結城座劇團合作演出「劈山救母」。這是由日本知名劇作家佐藤信執導，透過台日偶戲團隊合作，讓台灣的傳統藝術突破語言及文化的隔閡，向日本觀眾呈現創新及跨文化的表演。

台灣文化中心表示，布袋戲是台灣人從小到大的共同記憶，具台灣本土文化魅力特色，深受日本民眾喜愛，但在日本幾乎沒舉辦過介紹台灣布袋戲歷史的展覽。這次是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，台灣傳統表演藝術團隊首度到日本表演，且是台日合作共同表演，別具意義。

駐日本代表處副代表李世丙致詞時表示，自己是看布袋戲長大的，對於台灣布袋戲能到日本展覽及表演感到很高興。台日交流一直都很熱絡，近年受到疫情影響，很多日本朋友無法前往台灣觀光，希望這項布袋戲特展可讓日本朋友體驗台灣文化的魅力，也可以紓解目前還無法去台灣，思念台灣的情愁。

台北木偶劇團團長林永志受訪時表示，這次的活動原本是配合2020年東京奧運的活動，受到疫情影響延至今日。這次帶來的「劈山救母」是很傳統的戲，劇裡有生、旦、淨、末、丑等，角色齊全。傳統戲有戲就要有唱，此戲也有唱，戲偶動作也多，再加上有猴子戲，趣味性也高。

他說，與日方合作的過程中，台北木偶劇團先提供一個劇本出來，原本想用「西遊記」故事，但覺得傳承意味不是沒那麼重，於是用老劇本「劈山救母」的故事，這是頗具傳承意味的戲，劇本導演經過2年修改，也請編劇再修。因是老劇本，在不變結構的方式下，加入導演的手法，相信9月3、4日可精彩呈現。

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他還說，這2年受到疫情影響，基本上劇團對劇團無法面對面交流，排戲時間也不足，但盡可能進行線上排戲，過程備極艱辛。這幾天台北木偶劇團抵達日本後就與結城座劇團排戲，從聽不懂日語，到現在聽得懂好幾句日語，讀劇、排戲等都成美好的回憶，也看到日本老師傅對傳統戲劇的要求，值得學習。

台北木偶劇團曾到馬來西亞、中國泉州、美國休士頓等地表演，這次到日本表演是首度與外國劇團合作同台演出。（編輯：高照芬）1110829

台北木偶劇團舉辦的「指尖上的生命-台灣布袋戲源流」特展29日在東京登場。9月3、4將與日本劇團傳統懸絲傀儡劇團結城座在東京杉並區合演「劈山救母」。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月29日

台北木偶劇團舉辦的「指尖上的生命-台灣布袋戲源流」特展在東京登場。駐日處副代表李世丙（中）、日本「座．高圓寺」劇場藝術總監佐藤信（右2）出席開幕式。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月29日

台北木偶劇團舉辦的「指尖上的生命-台灣布袋戲源流」特展在東京登場。駐日代表處副代表李世丙表示，很高興能在日本看到布袋戲特展及觀賞台日合作的布袋戲。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月29日