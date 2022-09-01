國際青年大使訪問帛琉 促台帛文化、海洋保育交流

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由台灣外交部選出的40位國際青年大使日前到帛琉訪問，與帛琉總統惠恕仁（中，持手機者）進行交流。（駐帛琉大使館提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年9月1日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）睽違2年，台灣國際青年大使交流計畫再度組團赴海外，共有40位青年學子訪問帛琉，進行文化、海洋保育交流。訪團在當地夜市的表演吸引逾600人觀賞，創下夜市單日造訪人數最高紀錄。

由台灣外交部選出的40位國際青年大使於8月27日至31日訪問太平洋友邦帛琉，今年計畫主軸為「你我海洋 台灣幫忙」（Our Ocean, Taiwan’s Devotion）。

駐帛琉大使館今天發布新聞稿表示，青年大使以充滿創意、活潑多元的方式向帛琉民眾介紹台灣。訪團抵達首日就在當地夜市進行動感十足的音樂舞蹈表演，展現台灣美食、美景及文化風俗，吸引超過600人共襄盛舉，創下帛琉夜市單日訪問最高人數。

大使館指出，青年大使也在訪問帛琉期間參訪當地著名的非政府組織Ebiil Society，協助淨灘。該組織向訪團介紹海洋生態體系如何促進永續發展目標，青年大使則分享台灣如何投入海洋廢棄物治理行動，交流兩國在海洋保育議題的經驗。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）特地撥出時間與青年大使交流並表示，「我們每個人都可以為當前世界及孩子們的未來做出貢獻，共同保護我們的海洋和環境」。惠恕仁還和駐帛琉大使黎倩儀、青年大使一同錄製帛琉國家電台的節目。

訪問期間，青年大使也和帛琉青年進行「氣候變遷青年論壇」，討論氣候變遷議題、探討可能的解決方案。

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另外，大使館表示，青年大使還訪問帛琉老年中心探視耆老，獻上文化表演，並分別與「帛琉高中」及「帛琉社區學院」進行交流及文化演出。「台灣文化之夜」更吸引帛琉政要、各界人士及僑胞等近200人出席，青年大使運用聲光科技搭配多媒體視覺效果，結合傳統文化進行表演。

黎倩儀表示，民間交流是台帛雙邊關係核心，透過青年大使訪問可深化雙方緊密關係，並向國際社會展現台灣永續發展成果及良善的力量。（編輯：高照芬）1110901