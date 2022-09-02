捷克學者：打破台灣孤立 才能確保台海現狀

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（中央社記者林育立柏林2日專電）布拉格「公元兩千論壇」會議今天聚焦台灣情勢，歐洲議會議員包瑞翰期許歐洲在台海和平扮演更重要角色，捷克學者馬定和指出，打破台灣的孤立才能確保台海現狀。

布拉格「公元兩千論壇」（Forum 2000）會議今天舉辦研討會，討論「烏克蘭遭侵略後如何保衛台灣」，主持人「美國之音」（VOA）東歐部門負責人、原籍烏克蘭的貢加澤（Myroslava Gongadze）表示，當今世界有兩個民主前線，分別是捍衛自己獨立的烏克蘭和受武力威脅的台灣，她詢問在座專家如何阻止北京攻打台灣。

歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，烏克蘭是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）帝國想像的核心，台灣是中國國家主席習近平實現中華民族偉大復興的核心；只要一天沒控制烏克蘭，蒲亭的帝國夢就破滅，只要沒拿下台灣，習近平就算失敗，可見台灣問題的重要性。

身為歐洲議會對中關係代表團團長，包瑞翰長年觀察歐洲對中國態度的轉變，他指出，歐洲愈來愈將中國視為威脅，這點反映在北大西洋公約組織（NATO）在今年馬德里峰會上將中國定位為挑戰。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和（Martin Hála）指出，過去中國經常談和平統一，不過「一國兩制」在香港失敗後，北京手中的牌幾乎用光了，台灣局勢因此變得危急，光靠美國已不足以維持台海平衡，亞洲和歐洲各國有必要協調行動。

馬定和認為，中國顯然自以為有足夠軍力拿下台灣，但顧慮國際社會反應和後果沒有行動，為降低出兵台灣的代價，中國的策略是用「一中政策」來孤立台灣。

他因此建議歐洲各國，應該將一中政策轉化為推動兩岸和平共存，讓台海維持現狀，幫助台灣最好的方法就是打破台灣的孤立。

出身德國的包瑞翰也持同樣觀點；他舉德國為例說，去年選後成立的新政府，前所未見在聯合執政協定中反對用武力改變台海現狀，支持台灣參與國際組織，最近還派戰艦和戰機到印太地區，用實際行動表達對亞洲和平的關切。

包瑞翰警告，中國一直在改變台海現狀，歐洲如果什麼都不做，現狀就會向中國傾斜，他期許歐洲在台灣問題扮演更重要角色，討論怎麼做才能嚇阻中國不要出兵，不要只在場邊看。

他透露，歐洲議會貿易委員會今年12月將出訪台灣，這將是歐洲議會的常設委員會第一次訪台，用行動表達對台灣的支持。

用視訊方式參與的外交部長吳釗燮強調，台灣位居對抗獨裁的最前線，很清楚受到霸凌的感受，因此支持烏克蘭對抗俄軍入侵，也會努力建構不對稱戰術。

他指出，從德國、英國等歐洲主要國家及捷克、立陶宛等中東歐國家挺台聲量愈來愈大來看，台灣知道自己在這世界上並不孤單。

公元兩千論壇是捷克前總統哈維爾（Václav Havel）1996年創辦的國際會議，宗旨是推廣民主、保障人權和強化公民社會，可說是捷克政壇重要的年度性會議，台灣幾乎每年都會派卸任、現任官員及民主基金會的代表參加。

今年的會議聚焦烏克蘭局勢，由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表開幕演說，蔡英文總統發表閉幕演說。（編輯：高照芬）1110902