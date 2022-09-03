假想飛彈來襲 日本將在10地演練防空避難
2022/9/3 13:26
（中央社東京3日綜合外電報導）面對北韓反覆試射彈道飛彈，日本將時隔4年再度實施居民參與的防空避難演練，預計從今年9月下旬到2023年1月下旬止，在北海道與沖繩縣等10地舉行。
日本放送協會（NHK）報導，北韓今年上半年反覆試射彈道飛彈，日本中央與地方政府共同宣布，將再度舉行居民參與的避難訓練，最近已彙整具體實施計畫。
這次的防空避難演練預計從9月下旬到2023年1月下旬止，在北海道、新潟縣、香川縣、沖繩縣等共8道縣內10市町村舉行。
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防空避難演練假想偵測到有襲擊日本之虞的彈道飛彈，確認從相關單位透過防災行政無線廣播通知居民，到引導民眾進入堅固建物或地底下避難的流程。
日本上次進行類似防空避難演練，是從北韓接連試射彈道飛彈的2017年起，在全境29地舉行；但2018年6月美國與北韓舉行領袖會談後，讓朝鮮半島緊張情勢得以緩解，日本此後就沒再舉行相關演練。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110903
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