韓國浦項鋼鐵冒火光濃煙 澄清為散氣作業非火警

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國浦項鋼鐵（POSCO）今天傳出火警，幸未造成人員傷亡。浦項鋼鐵稍早澄清，除內部小規模火警外，從外部看見的多處火光及濃煙，是因瞬間停電使氣體向廠外溢出，只是正常散氣作業，而非火警造成。

位於浦項市南區浦項製鐵所內的兩座工廠在今天上午7時17分傳出火警，當時從遠方可以看見廠區多處冒出火光及濃煙；不過，朝鮮日報引述浦項鋼鐵稍早發布聲明，澄清工廠內部發生的小規模火災已撲滅，從外部看到的火光並非火災，而是正常散氣作業。

製鋼過程中產生的瓦斯氣體可能引發爆炸，必須透過散氣作業回收，但今早因颱風造成的瞬間停電，散氣用風扇關閉，導致瓦斯向廠外溢出才發生被誤認為火災的情況。

至於內部小規模火災原因，韓聯社報導，據慶尚北道消防本部說法，工廠內火災應是第2熱煉廠主電力室起火，1號電力室全都燒成一片焦黑。這次內部火災主要由廠區內部配置人員撲滅。

浦項鋼鐵正在確認內部火災與颱風是否有直接關聯，目前已暫時停止所有設備運作，但為避免生產過程產生的瓦斯引發爆炸意外，仍正常進行散氣作業。（編輯：陳惠珍）1110906