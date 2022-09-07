日本估熱帶低壓24小時內成颱 預測路徑曝光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本氣象廳預測，目前在菲律賓東方海面上的熱帶低氣壓可能在未來24小時內成颱。根據預測路徑，成颱後可能穿越日本沖繩本島與宮古島間海域朝西北行進，看似不會直撲台灣。

日本氣象廳觀測，這個熱帶低氣壓預計在9月8日下午3時前成颱，屆時中心位置在菲律賓東方海面上，以每小時15公里速度朝西北西行進。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，氣象廳預測這個熱帶低氣壓可能在24小時內成颱；一旦成颱，將是今年第12號颱風。今年8月共生成第7號至第11號5個颱風，第12號颱風將是9月第1個颱風。

根據統計，往年9月平均會生成5個颱風，是全年僅次於8月、第2多的颱風生成月分；加上隨著秋天噴射氣流位置變化等情況的不同，9月是較多颱風為日本本州島帶來影響的月分。

日本氣象協會表示，這個可能成颱的熱帶低氣壓，各國氣象單位大多預測將在9月11日左右接近日本沖繩，並在12日至13日間通過沖繩附近北上。沖繩可能連續兩週受到颱風影響。

跟之前的第11號颱風軒嵐諾類似，這個成颱的熱帶低氣壓在接近沖繩後，中心氣壓將會開始下降，多數預測路徑研判之後可能接近日本九州地方。

另外，在這個熱帶低氣壓東方有一團雲塊，預料有機會在9月8日形成熱帶低氣壓。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110907