美曼菲斯巿持槍劫車濫射4死3傷 19歲槍手曾直播

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國爆發持槍劫車濫射案，一名19歲男子從7日清晨開始在田納西州曼菲斯巿開槍傷人，直到晚間被捕前，至少在巿區8處地點犯案，造成4死3傷，甚至還在臉書直播犯案過程。

有線電視新聞網（CNN）報導，槍擊案在當地時間7日凌晨1時前爆發，一直延續到當天晚間，警方對槍手展開緝捕同時，當局對曼非斯市（Memphis）若干地區發布「就地避難令」。

警方和嫌疑人展開飛車追逐後，將他逮捕歸案。法新社報導，曼菲斯巿警長戴維斯（Cerelyn Davis）在記者會中說：「凱利（Ezekiel Kelly）沒有抵抗，目前遭到曼菲斯警察局和希比郡（Shelby County）治安官辦公室拘留。」

她表示，據稱凱利在7日子夜剛過不久射殺第1名受害者，下午和晚間又在曼菲斯巿到處濫射。警方指出，他至少在8個不同地點犯案，包括多次劫持汽車，並在當地一間商店裡頭開槍，還將過程直播。

戴維斯說：「伊齊基爾．凱利在店裡開槍時，打開了Facebook Live直播。」

CNN報導，戴維斯指出，據報凱利的第一位槍下亡魂在7日凌晨12時56分左右命喪林達爾大道（Lyndale Avenue），獲報前往現場的警察在馬路上發現該名男性受害者，他被宣告當場死亡。

警方接著於7日下午4時38分接獲報案，在一輛汽車裡發現一名身中多槍的男性受害者，同樣當場身亡。附近商家的監視器畫面顯示，槍手開著一輛灰色轎車停靠在受害者車旁，朝車內開了數槍後揚長而去。

警方之後又接獲多次報案，有民眾回報發生槍擊案，也有些是在臉書看到槍手直播後報案。

在晚間7時23分回報的槍擊案中，一名女性受害者中槍身亡。槍手開著受害者的灰色SUV逃離現場。晚間8時55分，另一名女性受害者中槍身亡。

監視器畫面顯示，槍手不斷更換作案車輛，分別駕駛灰色轎車、深色轎車和灰色SUV犯案。

晚間8時56分過後不久，警方獲報嫌疑人持槍劫持一輛灰色道奇挑戰者（Dodge Challenger）跑車，拋棄原本開的灰色SUV，跑車車主並未受傷。

曼菲斯巿警方於晚間8時58分在55號州際公路發現道奇挑戰者，隨即展開飛車逮人，最後凱利沒有抵抗遭緝拿到案，結束追捕行動。

戴維斯說，凱利被捕時車上有兩把槍，他面臨「多起重罪指控」。

大規模槍擊和其他槍枝暴力案件在美國屢見不鮮，但因政治上存在分歧，美國國會一直不願通過嚴格立法管制槍枝。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）指出，美國今年槍枝暴力事件已經造成逾1萬4000人死亡、逾2萬7000人受傷；同期估有逾1萬6000人持槍自殺。

曼菲斯巿近幾個月來發生多起備受矚目殺人案件，包括一名牧師遭到劫車殺害，以及上週發生有一名女性慢跑者被綁架殺害。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110908