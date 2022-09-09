北韓國慶 習近平發賀電強調雙方友好

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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）今天是北韓74週年國慶日，中國國家主席習近平向北韓領導人金正恩致賀電。習近平形容兩國是好同志、好鄰居與好朋友，世界進入新的動盪變革期，願發展好兩國關係。

據央視新聞，習近平稱讚朝鮮勞動黨在推動社會主義建設事業取得重要成就。近年來在朝鮮勞動黨八大確定的方針政策指引下，北韓人民在發展經濟、改善民生方面取得新成果，並成功抗擊了COVID-19疫情。

習近平表示，「作為好同志、好鄰居、好朋友，我們對此感到由衷高興」。

習近平也說，中朝兩國山水相連，傳統友誼歷久彌堅，他與金正恩規劃兩黨兩國關係發展藍圖、充實中朝友誼時代內涵達成一系列重要共識。

他說，中朝友好更加深入人心，兩國交流合作持續推進，雙方在彼此重大關切問題上相互支持，彰顯了中朝傳統友誼的蓬勃生機。

習近平強調，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。中方願同北韓保持戰略溝通，加強協調合作，共同維護好、鞏固好、發展好中朝關係，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出貢獻。（編輯：周慧盈）1110909