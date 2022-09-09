獲林茲電子藝術節金獎 徐容：人民應拿回通訊自主權

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台灣藝術家徐容以香港雨傘運動為視覺標誌的作品，榮獲今年奧地利林茲電子藝術節「互動藝術」組的首獎。（徐容提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年9月9日

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（中央社記者林育立柏林9日專電）台灣藝術家徐容以香港雨傘運動為視覺標誌的作品，榮獲今年奧地利林茲電子藝術節首獎，她在頒獎典禮前表示，鑑於政府強化科技治理，人民有必要拿回通訊的自主權。

1979年在奧地利林茲（Linz）首次舉辦的電子藝術節（Ars Electronica）是全球規模最大的數位藝術節，聚焦科技和社會的關係。

藝術節每年9月舉行，除了展覽、表演、研討會，還頒獎給當年最佳作品，吸引全球創作者角逐。今年徐容在「互動藝術」組（Interactive Art+）拿下首獎金尼卡獎（Golden Nica），成為第一位獲此殊榮的台灣藝術家。

目前就讀柏林藝術大學（Universität der Künste Berlin）的徐容表示，近年來，公民上街抗爭主要仰賴通訊軟體，利用點對點的平台，她從細菌在沒有領導者的情況依然能溝通和行動得到靈感，創作這個名為「Bi0film.net: Resist like bacteria」的作品，探討人民如何在政府高壓下維持通訊自由。

徐容在台灣的大學就讀時，曾參與太陽花學運，2019年香港反送中運動高峰時，也專程到現場觀察，她在作品中借用港人抗爭使用的黃色雨傘，改造成WiFi天線，讓使用者可不依賴基地台溝通。

徐容指出，網路審查已成為政府科技治理的手段，她想藉這件作品強調人民拿回通訊自主權的重要性。

徐容獲柏林藝術大學錄取時，正好疫情嚴峻，無法到柏林就讀，她只好透過網路視訊上課，與來自哥倫比亞的同學李維拉（Natalia Rivera）創作這個原本是學期作業的作品，得獎消息傳出後，兩人才見到面。

她說，兩人一人在台灣，一人在南美，由於封城無法見面，完全靠網路溝通，順利完成創作，應該也是獲獎原因之一。

今年的奧地利林茲電子藝術節9月7日揭幕，頒獎典禮9日晚舉行，預計進行到11日。（編輯：韋樞）1110909