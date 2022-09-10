北京指派栗戰書出席俄國論壇 層級提高顯示合作加強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京10日電）日前在海參崴舉行的東方經濟論壇，中國由全國人大委員長栗戰書出席。評論指出，以往中方多指派副國級領導參加，今年提高出席層次，顯見中國藉「北向」策略加強與俄羅斯合作。

香港明報今天發表評論文章指出，8日落幕的第7屆「東方經濟論壇」，中國指派正國級的栗戰書出席並致詞。而以往6屆論壇，中國領導人均曾出席開幕式，其中國家主席習近平更曾出席第4屆，但其餘5屆則僅指派副國級領導人出席。

文章指出，據知情人士透露，栗戰書這次出席「東方經濟論壇」，所率領的代表團還參與了多場活動，預料中俄相關合作項目將陸續落實。

這篇文章認為，在疫情因素下，中國派遣政壇第三號人物出席這場論壇，足見對加強與俄羅斯合作、特別是其遠東區域合作的重視。

觀察人士指出，向北拓展合作空間與中國國家戰略相契合。中國東北地區於能源安全、糧食安全等至關重要，習近平8月間前往到遼寧錦州、瀋陽等地考察調研，再提「振興東北」。而深化中俄東北─遠東地區經貿合作，將為「振興東北」提供更多支撐。

文章提到，俄羅斯創辦「東方經濟論壇」，旨在促進其遠東地區開發與國際合作。受烏克蘭戰爭遭西方國家制裁影響，俄羅斯與西方正常經貿往來基本停滯，因此「向東轉」的趨勢更明顯，與中國「北向」合作需求相契合。

針對栗戰書在論壇致詞時說，中方將繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄方遠東開發國家戰略深度對接，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所副研究員王晨星表示，俄國遠東地區90%以上外資來自中國，但一些具體合作項目受法律、制度銜接等因素影響，進展並不順利。

王晨星指出，經烏克蘭戰爭與多國制裁後，不少俄企生存狀況堪憂，留下大量空缺有待填補，因此合作阻力也大幅下降，一些長期擱置的項目，這次可一錘定音。

文章提到，「北上」並非中國獨家策略，印度、越南、緬甸等國對俄羅斯遠東地區合作興致很高。尤其是東協國家，近年與俄國經貿合作迅速增溫，截至2021年底雙邊貿易額增長27.5%，達200億美元，這次還與俄方簽署一系列在經濟、貿易和能源等領域加強合作的協議。

中國2017年發布的「『一帶一路』建設海上合作設想」中提出，要建立中國—北冰洋—歐洲通道，通道的重要銜接點就在俄羅斯遠東與中國東北。

分析人士表示，中俄未來若能合作增強航道沿線港口、碼頭建設，完善油氣配套設施，深化區域內互聯互通，就能發揮北極航線的能源戰略通道功能，緩解海上能源運輸的「馬六甲困局」，進而保障中國能源安全。（編輯：周慧盈）1110910