菲律賓華人遭綁傳言多 駐菲代表籲僑胞注意安全

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓台商總會今天舉行中秋聯歡餐會，這是疫後菲國台商首場大型聚會，約400人出席。駐菲代表徐佩勇說，近來華人遭綁說法頻傳，呼籲僑胞提高警覺，注意自己及家人安全。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）、菲律賓台商總會總會長李欣芬、菲律賓台灣同鄉會會長蘇國芳、亞洲台灣商會聯合總會前總會長江福龍、菲律賓台商總會顧問林世俊（Jaime）等人出席今天餐會。

李欣芬說，近來菲律賓華人遭綁架說法頻傳，有點人心惶惶。她今天舉辦台商餐會也很擔心，怕提醒大家小心，反而造成無謂恐慌，但還是要請台商和僑胞們注意防範，多多相互提醒，注意自身安全。

她告訴中央社，台商間和台商子女朋友圈近來都有流傳這些傳言，指菲律賓「最近強盜、綁架、強暴等案件特別多」，尤其台商子女在菲律賓長大，警覺性比較低，不像台灣人這麼緊張。雖然難以確認傳言真偽，請大家還是多多提醒家人和子女，不要心存僥倖。

徐佩勇表示，最近大家都很關切治安和綁架案增加的傳言，他上週跟菲國官員會面，對方表示，根據菲律賓國家警署資料，綁架案數量沒有傳言那麼多，很多涉及博弈產業恩怨，「一般人如果沒有涉足不正當場所，不會有問題的」。

不過，徐佩勇提醒菲國僑胞，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，菲國經濟受創，失業人數增加，「治安是有一些問題存在。所以我提醒各位，這段期間還是要提高警覺，注意自己還有家人的安全，尤其是一些不該去的地方，盡量不要去」。

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菲律賓台商總會青商會長林南宏說，在菲律賓的中國人圈子現在有許多假訊息，但他不認為綁匪是隨機犯案或隨機擄人，大多是涉及博弈業糾紛或欠債，才遭歹徒鎖定。

他認為，在菲律賓外出時不要戴太多首飾引人注目，不要邊走邊滑手機，不要落單到暗巷或出入人員複雜的地方或聲色場所，不要沉迷賭博、欠債，「在外面不要高調招搖，低調一點」，就能降低風險，避免成為歹徒目標。（編輯：高照芬）1110911