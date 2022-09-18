尼泊爾豪雨爆發土石流 至少22人遇難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加德滿都18日綜合外電報導）喜馬拉雅山區國家尼泊爾，近日因豪雨爆發土石流，多處地區民宅被淹沒死傷持續攀升，根據官方18日的統計，已有22人死亡、10人受傷。

路透社報導，最新爆發嚴重災情的地區是阿恰姆區（Achham），位於首都加德滿都以西大約450公里處。

志願民眾、警方和軍方救援人員在阿恰姆區搜救。另外，官方在相鄰的凱拉力區（Kailali district）發現一具屍體，死者是一名漁夫，他因吉塔河（Geta river）暴漲被河水沖走不幸遇難。

凱拉力區官員約希（Yagya Raj Joshi）表示，當地有1500人因大水流離失所，被安置在公共建築內。

從當地媒體播出的畫面中，可以看見大片農田被洪水淹沒、吊橋被沖毀、村民涉水行走在及胸的深水中。

尼泊爾經常傳出暴洪和土石流災情，尤其是每年6月到9月的雨季期間。

根據尼泊爾官方統計，今年以來，尼泊爾各地有至少70人因洪災和土石塌方喪生，另有13人失蹤。(譯者:張欣瑜/核稿:陳政一)1110918