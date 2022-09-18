南亞國家暴雨釀重大災情 印度9人遭倒塌牆面活埋

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（中央社加德滿都18日綜合外電報導）南亞國家尼泊爾、印度和巴基斯坦近來受到雨季帶來的豪雨重創、死傷慘重，印度和尼泊爾已有近50人死亡。印度北方省還傳出有9名工人遭倒塌的牆面活埋。

尼泊爾警官丹吉（Narayan Dangi）告訴法新社記者，尼泊爾西部地區16日發生土石流，掩埋100多棟房舍，造成至少22人死亡、11人受傷。傷者當中有3人已被軍方直升機送往醫院救治。

丹吉說：「搜救隊伍還在尋找1名失蹤者。」

尼泊爾官方已展開一場大型救援行動；警方和軍隊協助清理瓦礫，並發送食物、帳篷和衣服等物資給災民。

鄰近尼泊爾邊界的印度北方省（Uttar Pradesh）也傳出災情。當局表示，豪大雨自16日以來已經造成26人死亡。

政府發出聲明表示，遇難者中有9名是工人，他們是因為北方省首府勒克瑙（Lucknow）一處施工中的牆面倒塌，在屋內遭到活埋。

南亞地區每年有70-80%的降雨量是來自雨季，不過雨季同時也釀成死亡和損毀等重大災情。這幾個星期，巴基斯坦的豪雨就奪走了將近1400人的性命。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110918