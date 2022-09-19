裴洛西訪台後首度 拜登再提中國入侵美軍將保台

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登在專訪被問到中國犯台美軍會否防衛台灣時，再度給予肯定答案。雖白宮官員事後解釋對台政策不變，但這已是拜登任內第4次、裴洛西訪台後首次類似發言。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）15日專訪拜登，同一天中國國家主席習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會場邊會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

報導說，外界擔憂俄羅斯入侵烏克蘭可能會引發中國武力犯台，而美國自1979年以來遵守一個中國政策，但對於是否出兵保護台灣的民主政府三緘其口。「60分鐘」主持人佩利（Scott Pelley）又問拜登這方面的問題。

佩利問拜登：「關於您的對台承諾，有什麼是習主席應該知道的？」

拜登說：「我們認同很久之前就簽訂的內容，且有個一中政策，台灣對於他們的獨立有自己的判斷。我們不會有動作、不會鼓勵他們獨立，我們不會，那是他們的決定。」

佩利問：「但美軍會防衛台灣嗎？」

拜登說：「會的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

由於俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭以來，拜登多次強調美軍不會在烏克蘭領土上與俄軍作戰，因此佩利接著問：「所以講明白一點，與烏克蘭不同。意思是假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？」

拜登說：「對。」

白宮官員在這場專訪後說明美國對台政策不變。路透社稱美國官方向來對於是否出兵防衛台灣保持「戰略模糊」立場，但「台灣關係法」明定美國有義務協助台灣維持自衛的能力。

美聯社報導，拜登先前就有類似的發言，但這次時機正值美中關係日趨緊張，尤其是在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月初訪台後。

法新社也提到，拜登5月訪問日本期間曾說美方會防衛台灣，白宮也是隨即澄清美方政策不變。法新社引述白宮發言人今天被問到拜登最新談話是否代表戰略模糊立場改變時說：「總統之前講過，包括今年稍早在東京時。他當時也表明，美方對台政策未變，現在依舊如此。」

「華盛頓郵報」整理拜登前3次類似談話。

最早是在2021年8月，拜登似主動表示美國有防衛台灣的職責。當時提問者問：「您談到了我們的對手，中國和俄羅斯。您看到中國藉機告訴台灣『看見沒？別指望美國人（因在阿富汗倉皇撤軍）』了嗎？」

拜登回答「你怎不說中國會覺得這之間有根本性差異－與台灣之間、與南韓之間和與北約之間..我們對（北約組織公約）第5條做過神聖承諾，若有人侵略或對北約盟國採取行動，我們將作出回應。日本也一樣，南韓一樣，台灣也一樣。」

華郵說明當時拜登把台灣與日韓及北約混為一談；日、韓、北約與美國間有相互防衛協議，台灣則無。

2021年10月拜登又被問到類似問題。當時提問者問：「中國不久前試射一枚極音速飛彈，您會採取什麼行動以便軍事上能不被超越？您能發誓會保護台灣嗎？」拜登答「是的，兩者都會」。

提問者追問：「所以您說的是若中國進犯，美國會來保衛台灣？」拜登答「是的，是的，我們對此有承諾」。

今年5月23日，拜登訪問日本期間被問到美國會否「軍事上」保衛台灣。提問者問：「出於明顯原因，你不想軍事上捲入俄烏衝突，但若換成台海衝突時，你願意軍事保衛台灣嗎？」拜登回答：「是的。」

提問者追問「你會嗎？」拜登回答：「那是我們做過的承諾...認為可憑武力奪取（台灣）、僅憑武力奪取的想法是不恰當的。這會打亂整個地區並成為又一類似烏克蘭發生的事，且會更加棘手。」（譯者：盧映孜、陳亦偉）1110919