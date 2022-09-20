更多編輯台推薦新聞：
圖輯／英國女王國葬儀式落幕 成千上萬民眾湧入倫敦含淚告別
國際

圖輯／英國女王國葬儀式落幕 成千上萬民眾湧入倫敦含淚告別

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打
國際

影片／烏克蘭收復東部失土 伊久姆民眾揭俄軍殘暴刑求毒打

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查
生活

台東6.8地震災情彙整 台鐵花東軌道多已修復橋梁待勘查

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國政治學會年會 駐加代表感謝台灣研究小組

2022/9/20 12:32（9/20 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國政治學會（APSA）年會9月中旬在蒙特婁舉行，駐加拿大代表處代表曾厚仁（前排右5）宴請參加年會的台灣研究小組學者並合影。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
美國政治學會（APSA）年會9月中旬在蒙特婁舉行，駐加拿大代表處代表曾厚仁（前排右5）宴請參加年會的台灣研究小組學者並合影。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多19日電）美國政治學會（APSA）年會日前在蒙特婁舉行，新任駐加拿大代表處代表曾厚仁應邀出席年會歡迎酒會，並宴請參加年會的台灣研究小組學者30餘人，感謝小組致力推廣台灣研究。

美國政治學會（American Political Science Association, APSA）成立於1903年，是當前最具影響力的政治學組織之一，年會有來自百餘國、約1萬多名會員參與，是政治學界一大盛事。今年年會9月中旬在加拿大蒙特婁舉行。

曾厚仁在宴會致詞表示，美國政治學會台灣研究小組（Conference Group of Taiwan Study, CGOTS）至今成立30週年；今年該小組首次在APSA年會舉辦多達7個場次的研討會，足見台灣研究受到重視。

曾厚仁席間另受邀頒發台灣研究小組新設的「最佳論文獎」（Best Paper Award）及「最佳新秀論文獎」（Young Scholar Paper Award），期許更多學人延續台灣研究能量。

出席宴會的嘉賓包括擔任年會共同主席、美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授連培德、中央研究院政治學研究所所長吳重禮、紐約艾德費大學（Adelphi University）文理學院院長王維正，以及國立中山大學政治學研究所教授廖達琪等。

今年的APSA年會是疫情以來首度恢復實體舉辦，以「重新思考、重新構造及再連結：邁向疫情後政治學」為主題。

曾厚仁表示，全球正邁向疫情後世界，台灣在全球抗疫過程扮演領導角色並做出寶貴貢獻，是國際間一股良善的力量。

他也指出，國際民航組織（ICAO）第41屆大會27日將在蒙特婁登場，目的在發展促進國際飛航運輸安全，近期中國軍演擾亂區域客貨機航行，台灣呼籲ICAO正視中國違規行徑，期盼ICAO接納台灣參與，落實全球無縫天空目標。（編輯：陳惠珍）1110920

美國政治學會今年年會9月中旬在加拿大蒙特婁舉行，駐加代表曾厚仁（左2）受邀頒發台灣研究小組新設的「最佳論文獎」（Best Paper Award）及「最佳新秀論文獎」（Young Scholar Paper Award），期許更多學人延續台灣研究能量。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
美國政治學會今年年會9月中旬在加拿大蒙特婁舉行，駐加代表曾厚仁（左2）受邀頒發台灣研究小組新設的「最佳論文獎」（Best Paper Award）及「最佳新秀論文獎」（Young Scholar Paper Award），期許更多學人延續台灣研究能量。（駐加拿大代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年9月20日
曾厚仁
駐加大使：國際民航組織大會 台灣不該被拒門外 曾厚仁華沙大學演講：台灣盼參與烏克蘭重建
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族