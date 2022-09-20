不畏中國施壓 烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）烏克蘭國會友台小組8月中旬成立，但國會尚未按慣例在全會宣布小組成立以完備程序。主席梅列日科告訴中央社，全會是否宣布都不影響小組成立事實，但也透露中國頻頻施壓。

根據烏克蘭國會組織法，國會議員有權自主組成跨黨派小組，且不需向國會辦公室正式登記，國會辦公室也沒有義務提供這類小組人事、行政、資訊等協助。經小組主席提出要求，國會召開全會時，由議長宣布小組成立。

烏克蘭國會對台關係小組主席是隸屬執政黨「人民公僕」（Servant of the People）的梅列日科（Oleksandr Merezhko），他也是國會外交委員會主席。

他今天告訴中央社，烏克蘭國會電子文書系統已有小組成立的資訊。雖然全會尚未宣布小組成立，但議員成立跨黨派小組的合法權利不容被剝奪，國會方面依法也無權翻轉對台關係小組已成立的事實。

他指出，雖然全會宣布與否不影響小組成立的既定事實，但全會遲未宣布也透露另一個事實：中國對烏克蘭的影響力不容低估，值得各方警覺。

友台小組成立後，烏克蘭國會至今已召開數次全會。

國際法學者出身的梅列日科8月下旬接受中央社採訪時提到，根據1992年烏中建交公報，中國不反對烏克蘭與台灣建立「非官方」關係。由於國會議員不是官方代表，北京沒有理由阻撓烏克蘭國會成立對台小組，烏克蘭國會議員也有權訪問台灣。

他強調，烏克蘭是主權獨立國家，國會議員自然應享有與其他主權獨立國家議員同等的發展對台關係權利 。

不過，梅列日科當時也透露，得知對台小組成立後，中方開始多管齊下、動作頻頻，包括向烏克蘭駐中臨時代辦提出交涉，以及透過政黨領袖等中方認為可發揮影響力的人士，間接施壓梅列日科。

在中俄關係方面，北京在外交上支持莫斯科的「以美國為首的西方集團要為俄烏戰爭負責」等論述；在軍事上持續加強雙方協作；在經貿上則為受西方制裁的俄羅斯提供財源。這些現象讓烏克蘭各界對烏國政府去年還表達期待加速合作進程的「戰略夥伴」中國，有不同以往的看法。

串連約30國、超過200名國會及歐洲議會（European Parliament）議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）13日宣布烏克蘭加入聯盟。IPAC以跨國行動倡議及強烈批判中共違反人權、自由等原則著稱。

烏克蘭在IPAC的共同主席是梅列日科及隸屬最大在野黨「歐洲團結」（European Solidarity）的克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）。兩人都主張，自由民主政體要存續，就必須相互支持，烏克蘭在國際社會的行動必須體現對自由、人權等原則的堅持。

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克尼亞日茨基今天在烏克蘭自由派媒體Espreso撰文指出，在一個民主政體，自由、民主、法治等原則必須由政府、國會以及獨立的司法體系和媒體共同捍衛，缺一不可，而烏克蘭在這方面還有進步空間。無論在國內外，享有絕對威望的是實際作戰英勇抗敵的烏克蘭軍方。

他表示，對國會遲未宣布跨黨派對台小組成立感到遺憾。他也提到，台北、華府都關注相關事件發展，任何短期考量都無法合理化與專制暴政（中共）「調情獻媚」的舉措。（編輯：周永捷）1110920