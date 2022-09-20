王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

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（中央社台北20日電）中國國家副主席王岐山19日出席英國女王的國葬，在各國政要中只有中國代表全程戴口罩參加，十分突兀。網友熱議：王岐山究竟是怕感染、怕對嚴格防疫的中國人難交代，還是支持習近平的政治表態？

王岐山此行的身分是「國家主席習近平特別代表」，他以及陪同的前中國駐英大使劉曉明在18日瞻仰女王靈柩、以及19日參加伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬典禮時，都全程配戴白色口罩，口罩上印有中共五星旗。

日本天皇夫婦在抵達英國時戴著黑色口罩亮相，但在出席女王葬禮時，則沒有戴口罩。日本「每日新聞」報導，日本皇室決定不戴口罩，是因為目前英國已經很少有人戴口罩；如果戴上口罩，德仁天皇夫婦可能成為唯一沒「露臉」的國葬貴賓。日本宮內廳官員擔憂戴口罩會給人與眾不同的感覺。

英國等西方國家早已調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，但中國仍堅持對疫情要「動態清零」。從央視新聞的報導來看，中共總書記習近平、國務院總理李克強在國內各省考察，在戶外時不戴口罩，在室內大多仍戴口罩。

此外，習近平日前出訪哈薩克與烏茲別克時，除了與俄羅斯總統蒲亭以及烏茲別克總統會談時沒戴口罩，其他公開場合時間都戴著口罩，甚至也因為防疫顧慮而沒有出席上合組織峰會的晚宴。

王岐山堅持戴口罩，部分網友認為就是對習近平防疫政策的支持表態。

對於必須嚴格遵守防疫政策的中國民眾來說，王岐山若不戴口罩，可能會引來對當前防疫措施必要性的強烈質疑。

此外，若王岐山不戴口罩並感染COVID-19，也可能增加中國民眾對國產疫苗效力的懷疑，認為國產疫苗的突破性感染比率有可能比外國疫苗還高。

今年7月23日，中國國家衛健委官員表示，現職中共中央和國家領導人已經完成接種國產新冠疫苗，顯示領導人對國產新冠疫苗高度信任。（編輯：張淑伶）1110920