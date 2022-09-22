新疆清零慘 自由亞洲電台：伊寧1天至少22人餓死

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）「自由亞洲電台」（RFA）與警方和失去親人的家屬證實，新疆北部城市伊寧上週1天至少有22人因中國COVID封城死於飢餓或缺乏醫療照顧。

因北京清零措施被隔離的維吾爾人，不斷透過中國社群媒體求助。

伊寧市人口約50萬，居民多數為維族以及其他突厥語穆斯林。自由亞洲電台先前報導，自8月初因疫情爆發而封城以來，伊寧市有人因挨餓或缺乏醫療喪命。

上週超過600名多為年輕人的伊寧市某村落維族人無視嚴格封城措施發動和平示威，抗議糧食短缺造成民眾挨餓甚至致命，因此遭到當局逮捕。

絕望的維族人在社群媒體公布照片，但很快遭到當局刪除。影片顯示當地民眾受到嚴格的清零封城措施限制，糧食和醫藥無以為繼，有些人說家人已經餓死。

雖然無法獨立證實影片所言，但「自由亞洲電台」向伊寧市政府官員和警方詢問社群媒體死亡消息，獲證實至少22人在本月15日死亡。

被問到當天多少人是餓死，伊寧市官員回答「20」，但拒絕透露詳細地點。

「有20人餓死，別再打來了。」伊寧市緊急服務單位的另一名官員給了自由亞洲電台22死的數字，但拒絕透露更多訊息。

自由亞洲電台詢問的第3人，是伊寧警察單位的官員。他駁斥社群媒體說那1天就死了100人的說法，稱死亡人數「大約21、22人」。

根據中國影音平台抖音分享的影片，9月15日死亡的其中1人，是伊寧某村落的主席Halmutar Ömerjan。

他的遺孀說：「他們殺了我丈夫…沒人回應我的電話。」她說，他被隔離7天後，被轉到1個根本沒辦法住人的地方獨居，回家之前已經營養不良及無人照顧。

這名遺孀在影片中說：「他們把我丈夫帶去沒水沒電的隔離站7天，餓死了他。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110922