台灣邊境鬆綁恢復免簽 新加坡旅遊業者：盼很久了

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）台灣逐步開放邊境，29日起恢復各國互惠免簽證，入境免居檢0+7新制預計10月上路。消息一出，引起不少新加坡民眾關注，當地一名旅遊業者說，這是好消息，「我們盼望很久了」。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，實施初期總量管制為每週上限15萬人次，取消禁團令，開放非免簽國觀光，團客將訂定入境旅遊快篩陽性通報流程，納入管理。

29日起恢復免簽入境的適用國家包括新加坡、馬來西亞。消息一出，台灣觀光局新加坡辦事處就接到許多消費者、旅遊業者詢問細節，包括入境檢疫規定及確切開放日期等，以便規劃訪台行程。

新加坡旅遊業者Kelly接受中央社記者訪問時表示，目前已準備好台灣的旅遊行程方案，就等台灣確定開放觀光的日期。

她說，台灣開放邊境是好事情，「我們盼望很久了」。雖然疫後赴台旅遊價位比疫情前貴了2到3成，但她認為，新加坡人還是可以接受，因為現在到其他地方旅遊的價錢同樣變貴。

台灣向來是新加坡人出國旅遊的熱門選項之一。Kelly觀察，台灣人情味濃厚，還有很多自然景觀是新加坡沒有的，再加上語言不是問題、航程只有4個多小時，這些都是新加坡人愛到台灣旅遊的原因。

旅居新加坡的馬來西亞民眾盧慧菁受訪表示，上次去台灣已是2017年了，若機票價錢不貴，希望利用今年底學校假期時間，帶著兒子，一家三口到台灣自由行。

她說，很想念台灣美食，想去吃滷肉飯、牛肉麵。未來再去台灣的話，還打算帶兒子去坐貓空纜車，上山喝茶。（編輯：韋樞）1110922