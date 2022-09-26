吳釗燮投書日媒 表達台灣民眾不捨安倍辭世

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡，日本政府本月27日將舉辦國葬。外交部長吳釗燮投書日媒表示，台灣人民感到傷痛不捨，也以各種方式悼念這位偉大的政治家。

吳釗燮在日本產經新聞的這篇投書25日電子版、26日紙本刊登，內容提到對於安倍的辭世，台灣人民感到傷痛不捨，最主要的原因是在中國共產黨政權的威脅與孤立之下，儘管中國批評，安倍仍多次以日本首相之尊，對台灣展現關心與支持。

無論是安倍所說的「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」，或「台灣是日本共享價值與繁榮的夥伴」，這些已成台灣人民最懷念的經典。

吳釗燮說，另一個原因是台灣也面臨地震、颱風等天然災害，而在受災時，安倍總是給台灣人民溫暖的關懷。在台灣急需疫苗時，安倍也發揮影響力，協助台灣取得疫苗，許多台灣民眾都受到這些疫苗的保護。

吳釗燮在投書中寫道：「我們也會永遠記得，在花蓮發生震災時，安倍親筆揮毫『台灣加油』，以及手持台灣鳳梨，以燦爛笑容力挺台灣的畫面。」

吳釗燮表示，安倍給台灣的支持與關懷，感動台灣人民與政府，並做出最好的示範。因而在其他國家有難時，台灣也總是試著伸出援手，因為台灣知道這是好的、對的事。

他指出，世界局勢混沌，威權主義恣意對外擴張之際，更凸顯安倍的高瞻遠矚。

「亞非繁榮廊道」（Asia-Africa Growth Corridor，AAGC）、「亞洲民主安全之鑽」（Asia's Democratic Security Diamond）或「自由開放的印太」（Free and Open Indo-Pacific，FOIP），這些倡議在安倍力推之下，成為歐美及區域主要民主國家的共同戰略，民主國家團結對抗威權主義的擴張，以確保印太地區的自由與開放。

在區域高水準貿易建制「跨太平洋夥伴協定」（TPP）陷入困境的時候，他堅持信念並且積極推動「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的成立，也支持台灣加入。

內容也提到，威權主義國家對烏克蘭發動侵略戰爭，在東海、台海、南海也試圖以武力改變現狀，在各地恣意企圖擴張影響力之際，更加體會安倍前首相的遠見，並更強烈的認為民主國家團結的必要性。

吳釗燮表示，包括他在內，台灣各界原本計畫安排安倍卸任首相後訪台，進行歡迎的籌備事宜，但令人難過這已無法實現。

他說：「安倍前首相雖已辭世，但精神與我們同在。我們悼念他的最好方法就是民主國家要更團結，以守護我們所珍惜的自由民主等普世價值。」投書最後寫道：「願安倍前首相在天之靈安息，台灣人民永遠不會忘記您。」（編輯：陳惠珍）1110926