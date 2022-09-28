2022時代雜誌次世代百大人物 吳怡農入選

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（中央社台北28日綜合外電報導）美國時代雜誌公布2022次世代百大影響力人物名單（TIME 100 Next），壯闊台灣聯盟發起人吳怡農入選，波士頓市長吳弭、新加坡副總理黃循財、男網球王艾卡拉茲也榜上有名。

時代雜誌駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）撰文介紹，吳怡農希望給予每位台灣公民保護自身社區的技能。隨著來自北京的威脅層級提升，吳怡農提供平民因應天災人禍的緊急應變訓練。由他發起的非政府組織（NGO）「壯闊台灣聯盟」所開設的工作坊得在好幾週前報名。

康貝爾並提到，吳怡農亦是民進黨日益重要的顧問，在政治、外交、公民義務等領域的交會處穿梭。

台裔波士頓市長吳弭（Michelle Wu）也名列這次的百大名單。

民主黨籍麻州聯邦眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）撰文介紹，吳弭身兼母親、市長、創新者等多種身分，全心奉獻於公共服務，去年11月她打破天花板，成為波士頓首位民選的女性、亞裔、有色人種市長，但吳弭並未沉湎於那次成功。普瑞斯利與吳弭共事近十年，親眼見證她對於建設波士頓堅定不移的承諾。

上榜人士還包括新加坡副總理黃循財。今年4月，他獲推舉為人民行動黨第四代團隊最高領導人，6月就職副總理。由李光耀家族主導68年的新加坡，接下來可望將棒子交給非李氏家族的黃循財。

身為業務員和教師之子的黃循財，歷任教育、國家發展和財政單位，政治經歷豐富，但他也在一段瘋傳的影片中大彈吉他，展現親民特質。

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而說到新世代體育奇才，絕不能漏掉19歲的西班牙男網好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。他是史上最年輕男網球王，本月剛在美國公開賽奪冠。隨著美國女網好手小威廉絲（Serena Williams）、瑞士天王費德瑞（Roger Federer）最近相繼退役，艾卡拉茲將繼起成為網壇新勢力。

這100位入選者被分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者等5大領域，美國職籃NBA曼菲斯灰熊明星控球後衛莫蘭特（Ja Morant）、調查N號房事件的韓國記者朴志玹（Park Ji-hyun）也在名單上。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110928